2019 Oscar'ın kulisinde neler yaşandı? (Kameralara yansımayanlar)

Oscar 2019 Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası sahiplerini buldu. Milyonların takip ettiği gecede bir de kameraların arkasında kalanlar vardı. İşte 91. Oscar Ödülleri'nde kameralar arkasında yaşananlar...
1
Charlize Theron ve Regina King
2
Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin
3
Regina King, Mahershala Ali ve Olivia Colman
4
Jennifer Lopez
5
Lady Gaga
6
Kacey Musgraves
7
Courtney B. Vance
8
Helen Mirren, Evan Hayes, Jason Momoa, Shannon Dill, Jimmy Chin ve Alex Honnold
9
James McAvoy, Jennifer Hudson ve Danai Gurira
10
Spike Lee ve Amandla Stenberg
11
Jennifer Lopez ve Chris Evans
12
Samuel L. Jackson ve Glenn Close
13
Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman va Rami Malek
14
Awkwafina
15
Charlize Theron, Michael Keaton ve Daniel Craig
16
Olivia Colman
17
Michael Keaton
18
Gary Oldman ve Allison Janney
19
Frances McDormand ve Olivia Colman
20
Amandla Stenberg
21
Alfonso Cuarón ve Guillermo del Toro
22
Charlize Theron ve Mahershala Ali
23
Gary Oldman ve Guillermo del Toro
24
Julia Roberts
25
Courtney B. Vance ve Mahershala Ali
26
Jennifer Lopez ve Chris Evans
27
Helen Mirren ve Sarah Paulson
28
Sam Elliott
29
Viggo Mortensen
30
Melissa McCarthy
31
Mahershala Ali
32
Keegan-Michael Key
33
Angela Bassett, Javier Bardem ve Alfonso Cuaron
34
Keegan-Michael Key
35
Chadwick Boseman ve Lady Gaga
36
Viggo Mortensen ve Mahershala Ali
37
Roger Taylor
38
Brian Tyree Henry
39
Brian May ve Adam Lambert
40
Brian May
41
Rachel Weisz, Jon M. Chu, Daniel Craig, ve Ryan Coogler