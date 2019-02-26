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2019 Oscar'ın kulisinde neler yaşandı? (Kameralara yansımayanlar)

Oscar 2019 Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası sahiplerini buldu. Milyonların takip ettiği gecede bir de kameraların arkasında kalanlar vardı. İşte 91. Oscar Ödülleri'nde kameralar arkasında yaşananlar...

  • 1

    Charlize Theron ve Regina King
  • 2

    Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin
  • 3

    Regina King, Mahershala Ali ve Olivia Colman
  • 4

    Jennifer Lopez
  • 5

    Lady Gaga
  • 6

    Kacey Musgraves
  • 7

    Courtney B. Vance
  • 8

    Helen Mirren, Evan Hayes, Jason Momoa, Shannon Dill, Jimmy Chin ve Alex Honnold
  • 9


    James McAvoy, Jennifer Hudson ve Danai Gurira
  • 10

    Spike Lee ve Amandla Stenberg
  • 11

    Jennifer Lopez ve Chris Evans
  • 12

    Samuel L. Jackson ve Glenn Close
  • 13

    Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman va Rami Malek
  • 14

    Awkwafina
  • 15


    Charlize Theron, Michael Keaton ve Daniel Craig
  • 16

    Olivia Colman
  • 17


    Michael Keaton
  • 18

    Gary Oldman ve Allison Janney
  • 19

    Frances McDormand ve Olivia Colman
  • 20

    Amandla Stenberg
  • 21

    Alfonso Cuarón ve Guillermo del Toro
  • 22

    Charlize Theron ve Mahershala Ali
  • 23

    Gary Oldman ve Guillermo del Toro
  • 24

    Julia Roberts
  • 25

    Courtney B. Vance ve Mahershala Ali
  • 26

    Jennifer Lopez ve Chris Evans
  • 27

    Helen Mirren ve Sarah Paulson
  • 28

    Sam Elliott
  • 29

    Viggo Mortensen
  • 30

    Melissa McCarthy
  • 31


    Mahershala Ali
  • 32

    Keegan-Michael Key
  • 33

    Angela Bassett, Javier Bardem ve Alfonso Cuaron
  • 34

    Keegan-Michael Key
  • 35

    Chadwick Boseman ve Lady Gaga
  • 36

    Viggo Mortensen ve Mahershala Ali
  • 37

    Roger Taylor
  • 38

    Brian Tyree Henry
  • 39


    Brian May ve Adam Lambert
  • 40

    Brian May
  • 41

    Rachel Weisz, Jon M. Chu, Daniel Craig, ve Ryan Coogler
  • 42

    Marina de Tavira ve Emma Stone
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