2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri adayları açıklandı
ntv.com.tr
2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri için adaylar belli oldu. Sinema dalında dört adaylıkla A Star Is Born öne çıktı. Grace and Frankie, The Marvelous Mrs. Maisel ve The Kominsky Method dizilerinin her birinde de iki başrol oyuncusu en iyi oyuncu dalında aday gösterilerek aynı yapımda birbirlerine rakip oldu. 2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, 27 Ocak'ta Megan Mullally'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.
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1
SİNEMA DALINDA ADAYLAR
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale, "Vice"
Bradley Cooper, "A Star Is Born"
Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"
Viggo Mortensen, "Green Book"
John David Washington, "BlacKkKlansman"
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2
EN İYİ KADIN OYUNCU
Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"
Glenn Close, "The Wife"
Olivia Colman, "The Favourite"
Lady Gaga, "A Star Is Born"
Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"
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3
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, "Green Book"
Timothee Chalamet, "Beautiful Boy"
Adam Driver, "BlacKkKlansman"
Sam Elliott, "A Star Is Born"
Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"
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4
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, "Vice"
Emily Blunt, "A Quiet Place"
Margot Robbie, "Mary Queen of Scots"
Emma Stone, "The Favourite"
Rachel Weisz, "The Favourite"
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5
EN İYİ OYUNCU KADROSU
"A Star Is Born"
"Black Panther"
"BlacKkKlansman"
"Bohemian Rhapsody"
"Crazy Rich Asians"
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6
EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI
"Ant-Man and the Wasp"
"Avengers: Infinity War"
"The Ballad of Buster Scruggs"
"Black Panther"
"Mission: Impossible -- Fallout"
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7
TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR
TELEVİZYON FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Antonio Banderas, "Genius: Picasso"
Darren Criss, "Assassination of Gianni Versace"
Hugh Grant, "A Very English Scandal"
Anthony Hopkins, "King Lear"
Bill Pullman, "The Sinner"
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8
TELEVİZYON FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Amy Adams, "Sharp Objects"
Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"
Patricia Clarkson, "Sharp Objects"
Penelope Cruz, "Assassination of Gianni Versace"
Emma Stone, "Maniac"
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9
DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Jason Bateman, "Ozark"
Sterling K. Brown, "This Is Us"
Joseph Fiennes, "The Handmaid's Tale"
John Krasinski, "Tom Clancy's Jack Ryan"
Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
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10
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Julia Garner, "Ozark"
Laura Linney, "Ozark"
Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"
Sandra Oh, "Killing Eve"
Robin Wright, "House of Cards"
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11
KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Alan Arkin, "The Kominsky Method"
Michael Douglas, "The Kominsky Method"
Bill Hader, "Barry"
Henry Winkler, "Barry"
Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"
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12
KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"
Alison Brie, "Glow"
Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"
Jane Fonda, "Grace and Frankie"
Lily Tomlin, "Grace and Frankie"
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13
DRAMA DALINDA EN İYİ EKİP PERFORMANSI
"The Americans"
"Better Call Saul"
"The Handmaid's Tale"
"Ozark"
"This Is Us"
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14
KOMEDİ DALINDA EN İYİ EKİP PERFORMANSI
Atlanta"
"Barry"
"Glow"
"The Kominsky Method"
"The Marvelous Mrs. Maisel"
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15
KOMEDİ YA DA DRAMA DALINDA EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI
"Glow"
"Marvel's: Daredevil"
"Tom Clancy's Jack Ryan"
"The Walking Dead"
"Westworld"