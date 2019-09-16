2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri’nin kazananları ve kırmızı halısı
Primetime Emmy Ödülleri olarak bilinen 71. Emmy Ödülleri’nden önce "Yaratıcı Sanatlar" kategorisinde Emmy ödülleri, önceki gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Micheal Jackson belgeseli Leaving Neverland, Netflix'in Queer Eye dizisi, National Geographic kanalının Free Solo’su 2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri’nin (Creative Arts Emmys) kazananları oldu. Geceye katılan ünlülerin kırmızı halı geçidi de göz alıcıydı.
-
1
Önceki gece Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen 2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.
İlk kez 7 Şubat 2018 tarihinde seyirciyle buluşan Netflix orijinal dizisi Queer Eye, En İyi Reality Programı ödülü ile birlikte Netflix'e giden 15 ödülün 4'ünü kazandı.
Michael Jackson’la ilgili cinsel taciz iddialarını konu alan HBO yapımı Leaving Neverland adlı belgesel, törende Emmy ödülü aldı.
SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon aracının yayını "Seçkin İnteraktif Program" kategorisinde NASA'ya ödül getirdi.
Altı dalda Emmy adayı olan Beyonce’nin 2018 Coachella müzik festivaliyle ilgili konser filmi Homecoming geceden ödül alamadan ayrıldı.
-
2
James Corden’ın Carpool Karaoke programının efsane müzik grubu Beatles üyelerinden Paul McCarthney’nin Liverpool’daki kasabasını ziyaret ettiği bölümü ve Bruce Springsteen'in tek kişilik Broadway gösterisi de geceden ödülle ayrıldı.
The Simpsons En İyi Animasyon Dizisi ödülünü alırken, 2018’de hayatını kaybeden ünlü aşçı Anthony Bourdain’in seyahatlerinden derlenen Anthony Bourdain Parts Unknown da iki ödül kazandı.
-
3
En İyi Reality Show Sunucusu dalında dördüncü kez ödülü alan isim RuPaul olurken, bu yıl En İyi Belgesel dalında Oscar alan Free Solo ise yedi Emmy ödülüyle geceden ayrıldı.
Geceye katılan ünlülerin kırmızı halı geçidi de göz alıcıydı. İşte 2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri (Creative Arts Emmys) gecesinin kırmızı halı şıklığı...
-
4
Olivia Munn
-
5
Kim Kardashian
-
6
Jane Seymour
-
7
Neil Patrick Harris
-
8
Carice van Houten
-
9
Jim Parsons ve Todd Spiewak
-
10
Laverne Cox
-
11
Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski ve Karamo Brown
-
12
Angela Bassett
-
13
Julia Carey ve James Corden
-
14
Marie Kondo
-
15
Seth Green
-
16
Anna Konkle
-
17
Jonathan Van Ness ve Tan France
-
18
Nina West