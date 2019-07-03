2019 yazının en iyi şarkıları
Bu yazın en hit yabancı şarkıları hangileri? Kid Kelly, Kevin O’Donnell, Tom Poleman gibi müzik alanında referans isimler, New York Post için bu yazın en iyi 10 şarkısını listeledi.
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1
10. Khalid
Talk
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2
9. Panic! At the Disco
High Hopes
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3
8. Billie Eilish
Bad Guy
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4
7. Jonas Brothers
Only Human
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5
6. Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow
Con Calma (Remiks)
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6
5. Lizzo
Truth Hurts
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7
4. Ed Sheeran & Justin Bieber
I Don’t Care
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8
3. Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
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9
2. Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
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10
1. Taylor Swift
You Need to Calm Down