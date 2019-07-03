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2019 yazının en iyi şarkıları

Bu yazın en hit yabancı şarkıları hangileri? Kid Kelly, Kevin O’Donnell, Tom Poleman gibi müzik alanında referans isimler, New York Post için bu yazın en iyi 10 şarkısını listeledi.

  • 1

    10. Khalid

    Talk

  • 2

    9. Panic! At the Disco

    High Hopes

  • 3

    8. Billie Eilish

    Bad Guy

  • 4

    7. Jonas Brothers

    Only Human

  • 5

    6. Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow

    Con Calma (Remiks)

  • 6

    5. Lizzo

    Truth Hurts

  • 7

    4. Ed Sheeran & Justin Bieber

    I Don’t Care

  • 8

    3. Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

    Old Town Road

  • 9

    2. Shawn Mendes & Camila Cabello

    Señorita

  • 10

    1. Taylor Swift

    You Need to Calm Down

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