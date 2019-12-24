2019'un en çok kazanan yazarları

Forbes dergisi bu yıl en çok kazanan 5 yazarı açıkladı. Harry Potter kitaplarının yaratıcısı J.K. Rowling, 2019'daki 92 milyon dolarlık toplam kazancıyla listenin zirvesinde yer buldu. ABD'nin önceki first lady'si Michelle Obama da satış rekoru kıran kitabı Becoming ile listeye girdi. İşte yılın en çok kazanan yazarları...
ntv.com.tr 24.12.2019 - 09:54| Son Güncelleme : 24.12.2019 - 09:59
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