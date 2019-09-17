2019'un En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
İngiltere'deki Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu. Farklı ülkelerden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çektiği dört binden fazla fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi’nde açılan sergide gösteriliyor. Yarışmanın genel galibi Macar fotoğrafçı László Francsics’in Macaristan’ın Budapeşte kentinde çektiği fotoğraf, 21 Ocak 2019’da gerçekleşen tam ay tgözler önüne seriyor. İşte yarışma fotoğraflarından öne çıkanlar...
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Yarışmanın kazananı, Macar fotoğrafçı László Francsics'in karesi. (Tam Ay tutulmasının 35 evresi tek bir fotoğrafta)
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Kutup Işıkları kategorisi birincisi
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Kutup Işıkları kategorisi ikincisi
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Patrick Moore Ödülü
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Yıldızlar ve Nebulalar kategorisi birincisi
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Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisi kazananı (Fotoğrafçı 11 yaşındaki Davy van der Hoeven)
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Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde takdire layık görülen fotoğraf (Fotoğrafçı 9 yaşındaki Casper Kentish)
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Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı dalında takdire layık görülen fotoğraf
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Güneşimiz kategorisi birincisi
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İnsan ve Uzay kategorisinde birincisi
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İnsan ve Uzay kategorisinde taksiye layık görülen fotoğraf
12
Galaksiler kategorisi birincisi
13
Gökyüzü Manzaraları kategorisi birincisi
14
Özel Takdir Ödülü
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Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Gök Taşları kategorisi birincisi
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Kutup Işıkları kategorisinde takdire layık görülen fotoğraf
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Ayımız kategorisi ikincisi
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Gökyüzü Manzaraları kategorisinde özel takdir ödülü