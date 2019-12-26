2019'un en iyi çevre fotoğrafları

Reuters haber Ajansı, 2019 yılında çekilen, hem doğal güzellikleri hem de doğa felaketlerini yansıtan en iyi fotoğrafları seçti. İşte 2019'un en iyi 30 çevre fotoğrafı...

Nepal, Katmandu’da kar yağışı

Kazakistan, Almati’de ağaçların üstünü örten kırağı

Rusya, Krasnoyarsk’da kış sporcusu Olesya Ushakova’nın, sıfırın altındaki sıcaklıkta, elindeki sıcak suyu havaya attığı an

Malta, Valletta’da denize düşen yıldırım

Brüksel’den görülen tam ay tutulması

Finlandiya, Lapland’daki Kuzey Işığı

California, Lake Elsinore’da gelincikler arasındaki kadın

Filistinli bir adam Gazze Şeridi’nde atını denizde yıkarken

Fransa, Deauville’de 38 derece sıcaklıkta sahildeki kadın

Yunanistan Andros Adası’nda denizin dibindeki plastik atık

Brezilya’nın Cairu şehrinde mangrov (bataklıkta yetişen bir bitki) ormanındaki Caratingui Nehri’nde yengeç avlayan balıkçı

Britanya’nın Diggle kenti yakınlarındaki Saddleworth Moor’daki yangın

Brezilya, Rio Pardo'aki Amazon Ormanı yangını

Brezilya, Humaita’daki Amazon Yağmur Ormanları’nda yasadışı şekilde kesilen ağaçlar

Brezilya, Porto Velho’daki keresteciler ve çiftçiler tarafından Amazon Ormanı’nda bulunan ölü inek

Brezilya, Humaita’daki Mura kabilesi yerlileri, Amazon Ormanı’nda ağaçların kesildiği alanda

Brezilya, Rio Pardo'daki Bom Futuro Doğal Ormanı’nda ağaçların kesildiği alan

Bolivya, Guarani Nation Ecological Conservation Bölgesi’ndeki kör bir armadillo

Grönland, Tasiilaq’ta deniz papağanı yumurtası arayan fok avcısı Henrik Josvasson’un botuna atladığı an

İsviçre’nin Santis-Schwaegalp dağındaki bir restorana düşen çığı kürekle dışarı atmaya çalışan işçiler

İsviçre'deki Gurschengletscher buzulunun muşambalarla kaplanması

Güney Kore, Seul’daki kirlilik gününde, Seul’u saran toz bulutu

Hindistan, Chennai'de bir ağacın altında dinlenen çoban

Hindistan, Chennai’deki belediyeye ait bir su tankerinden su dolduran kadın

Hindu dini bayramı Chhath Puja sırasında Yamuna nehrinin kirletilmiş suları üstünde güneş tanrısına ibadet eden Hindu kadınlar

İspanya, Tafalla’daki sağanak yağış sonrası nehir kenarında bulunan araba

Venedik’teki mevsimlik gelgit sırasında mağazanın kapısından bakan kadın

İtalya’nın Stromboli adasındaki Stromboli yanardağından fışkıran lavlar

Hawaii, Kapoho’daki arsasına hindistancevizi ağacı ekmek için geri dönen 64 yaşındaki Diane Cohen

Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında bulunan terk edilmiş şehir Pripyat’taki bir tilkinin fotoğrafını çeken ziyaretçiler

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