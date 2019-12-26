2019'un en iyi çevre fotoğrafları

Nepal, Katmandu’da kar yağışı
Kazakistan, Almati’de ağaçların üstünü örten kırağı
Rusya, Krasnoyarsk’da kış sporcusu Olesya Ushakova’nın, sıfırın altındaki sıcaklıkta, elindeki sıcak suyu havaya attığı an
Malta, Valletta’da denize düşen yıldırım
Brüksel’den görülen tam ay tutulması
Finlandiya, Lapland’daki Kuzey Işığı
California, Lake Elsinore’da gelincikler arasındaki kadın
Filistinli bir adam Gazze Şeridi’nde atını denizde yıkarken
Fransa, Deauville’de 38 derece sıcaklıkta sahildeki kadın
Yunanistan Andros Adası’nda denizin dibindeki plastik atık
Brezilya’nın Cairu şehrinde mangrov (bataklıkta yetişen bir bitki) ormanındaki Caratingui Nehri’nde yengeç avlayan balıkçı
Britanya’nın Diggle kenti yakınlarındaki Saddleworth Moor’daki yangın
Brezilya, Rio Pardo'aki Amazon Ormanı yangını
Brezilya, Humaita’daki Amazon Yağmur Ormanları’nda yasadışı şekilde kesilen ağaçlar
Brezilya, Porto Velho’daki keresteciler ve çiftçiler tarafından Amazon Ormanı’nda bulunan ölü inek
Brezilya, Humaita’daki Mura kabilesi yerlileri, Amazon Ormanı’nda ağaçların kesildiği alanda
Brezilya, Rio Pardo'daki Bom Futuro Doğal Ormanı’nda ağaçların kesildiği alan
Bolivya, Guarani Nation Ecological Conservation Bölgesi’ndeki kör bir armadillo
Grönland, Tasiilaq’ta deniz papağanı yumurtası arayan fok avcısı Henrik Josvasson’un botuna atladığı an
İsviçre’nin Santis-Schwaegalp dağındaki bir restorana düşen çığı kürekle dışarı atmaya çalışan işçiler
İsviçre'deki Gurschengletscher buzulunun muşambalarla kaplanması
Güney Kore, Seul’daki kirlilik gününde, Seul’u saran toz bulutu
Hindistan, Chennai'de bir ağacın altında dinlenen çoban
Hindistan, Chennai’deki belediyeye ait bir su tankerinden su dolduran kadın
Hindu dini bayramı Chhath Puja sırasında Yamuna nehrinin kirletilmiş suları üstünde güneş tanrısına ibadet eden Hindu kadınlar
İspanya, Tafalla’daki sağanak yağış sonrası nehir kenarında bulunan araba
Venedik’teki mevsimlik gelgit sırasında mağazanın kapısından bakan kadın
İtalya’nın Stromboli adasındaki Stromboli yanardağından fışkıran lavlar
Hawaii, Kapoho’daki arsasına hindistancevizi ağacı ekmek için geri dönen 64 yaşındaki Diane Cohen
Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında bulunan terk edilmiş şehir Pripyat’taki bir tilkinin fotoğrafını çeken ziyaretçiler