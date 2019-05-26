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2019'un (şimdiye kadar) en iyi dizileri

Time dergisi, 2019 yılında ekranlara gelen en iyi dizileri seçti. İşte yılın şimdiye kadar seyirciyle buluşan en iyi dizileri...

  • 1

    Better Things (FX)

    Pamela Adlon ve Louis C.K. tarafından yaratılan Amerikan komedi dizisinde üç kızını kendi başına büyüten boşanmış bir kadının hikayesi anlatılıyor.

  • 2

    Fleabag (Amazon)

    Yaşadığı bir trajediyi kabullenmeye çalışırken aynı zamanda Londra'daki yaşamla da baş etmeye çalışan genç bir kadını konu alan İngiliz dizisi.

  • 3

    Killing Eve (BBC America)

    Sandra Oh ve Jodie Comer'ın başrol oynadığı, Luke Jennings'in kitaplarından uyarlanan dizi, ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor.

  • 4

    Fosse/Verdon (FX)

    Dizi, yönetmen-koreograf Bob Fosse ve aktris ve dansçı Gwen Verdon çiftinin sorunlu kişisel ve profesyonel ilişkisinin hikayesini anlatıyor.

  • 5

    Leaving Neverland (HBO)

    Belgesel yapım, Michael Jackson tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Robson ve James Safechuck'a odaklanıyor. Ayrıca bu iki kişinin aileleri üzerindeki etkileri de inceliyor.

  • 6

    Surviving R. Kelly (Lifetime)

    Amerikalı şarkıcı Robert "R." ye karşı cinsel taciz iddialarını anlatan belgesel dizi.

  • 7

    Now Apocalypse (Starz)

    Senaryosunun Gregg Araki ve Karley Sciortino’nun kaleme aldığı Now Apocalypse’de lysses, Carly, Ford ve Severine adlı dört yakın arkadaşın cinselliği, aşkı ve şöhreti arayışları konu ediliyor. 

  • 8

    The Other Two (Comedy Central)

    Dizi, 13 yaşındaki erkek kardeşlerinin bir geceki ünü ile mücadele eden iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor.

  • 9

    Russian Doll (Netflix)

    Dizi devam eden bir döngüde defalarca ölen ve aynı geceyi tekrar yaşayan bir kadını konu ediniyor.

  • 10

    The Society (Netflix)

    Dizide, zengin bir kasabadaki diğer herkes gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda West Ham'in genç sakinleri hayatta kalmak için kendi topluluklarını kurar.

  • 11

    When They See Us (Netflix)

    Gerçek hikayeden uyarlanan dizide, Harlemli beş genç, haksız yere Central Park'taki vahşi bir saldırıyla suçlanınca kendilerini bir kabusun içinde sıkışıp kalmış bulur. 

  • 12

    Desus and Mero (Showtime)

    Bir talk show programı

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