2019'un (şimdiye kadar) en iyi dizileri
Time dergisi, 2019 yılında ekranlara gelen en iyi dizileri seçti. İşte yılın şimdiye kadar seyirciyle buluşan en iyi dizileri...
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1
Better Things (FX)
Pamela Adlon ve Louis C.K. tarafından yaratılan Amerikan komedi dizisinde üç kızını kendi başına büyüten boşanmış bir kadının hikayesi anlatılıyor.
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2
Fleabag (Amazon)
Yaşadığı bir trajediyi kabullenmeye çalışırken aynı zamanda Londra'daki yaşamla da baş etmeye çalışan genç bir kadını konu alan İngiliz dizisi.
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3
Killing Eve (BBC America)
Sandra Oh ve Jodie Comer'ın başrol oynadığı, Luke Jennings'in kitaplarından uyarlanan dizi, ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor.
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4
Fosse/Verdon (FX)
Dizi, yönetmen-koreograf Bob Fosse ve aktris ve dansçı Gwen Verdon çiftinin sorunlu kişisel ve profesyonel ilişkisinin hikayesini anlatıyor.
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5
Leaving Neverland (HBO)
Belgesel yapım, Michael Jackson tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Robson ve James Safechuck'a odaklanıyor. Ayrıca bu iki kişinin aileleri üzerindeki etkileri de inceliyor.
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6
Surviving R. Kelly (Lifetime)
Amerikalı şarkıcı Robert "R." ye karşı cinsel taciz iddialarını anlatan belgesel dizi.
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7
Now Apocalypse (Starz)
Senaryosunun Gregg Araki ve Karley Sciortino’nun kaleme aldığı Now Apocalypse’de lysses, Carly, Ford ve Severine adlı dört yakın arkadaşın cinselliği, aşkı ve şöhreti arayışları konu ediliyor.
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8
The Other Two (Comedy Central)
Dizi, 13 yaşındaki erkek kardeşlerinin bir geceki ünü ile mücadele eden iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor.
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9
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10
The Society (Netflix)
Dizide, zengin bir kasabadaki diğer herkes gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda West Ham'in genç sakinleri hayatta kalmak için kendi topluluklarını kurar.
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11
When They See Us (Netflix)
Gerçek hikayeden uyarlanan dizide, Harlemli beş genç, haksız yere Central Park'taki vahşi bir saldırıyla suçlanınca kendilerini bir kabusun içinde sıkışıp kalmış bulur.
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12
Desus and Mero (Showtime)
Bir talk show programı