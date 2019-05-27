2019'un (şimdiye kadarki) en iyi şarkıları
Time, 2019 yılında çıkan şarkılar arasından en iyilerini listeledi. İşte yılın şimdiye kadar dinleyiciyle buluşan en iyi şarkıları...
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1
Anitta
“Rosa” feat. Prince Royce
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2
Cautious Clay
“Sidewinder”
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3
FKA twigs
“Cellophane”
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4
G-Eazy, Blueface, ALLBLACK & YG
“West Coast remix”
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5
Guaynaa
“Rebota”
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6
Jonas Kardeşler
“Sucker”
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7
Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus
“Old Town Road remix”
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8
Lizzo
“Juice”
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9
Mark Ronson
“Late Night Feelings” feat. Lykke Li
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10
Rosalía & J Balvin
“Con Altura”