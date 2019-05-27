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2019'un (şimdiye kadarki) en iyi şarkıları

Time, 2019 yılında çıkan şarkılar arasından en iyilerini listeledi. İşte yılın şimdiye kadar dinleyiciyle buluşan en iyi şarkıları...

  • 1

    Anitta

    “Rosa” feat. Prince Royce

  • 2

    Cautious Clay

    Sidewinder”

  • 3

    FKA twigs

    “Cellophane”

  • 4

    G-Eazy, Blueface, ALLBLACK & YG

    “West Coast remix”

  • 5

    Guaynaa

    “Rebota”

  • 6

    Jonas Kardeşler

    “Sucker”

  • 7

    Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus

    “Old Town Road remix”

  • 8

    Lizzo

    “Juice”

  • 9

    Mark Ronson

    “Late Night Feelings” feat. Lykke Li

  • 10

    Rosalía & J Balvin

    “Con Altura”

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