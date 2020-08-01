2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) TV dalında verdiği ödüllerdün gece internetten yayınlanan törenle sahiplerini buldu.

14 dalda aday olarak rekor kıran HBO-SKY ortak yapımı Chernobyl, En İyi Mini dizi seçilirken, En İyi Drama dalında ödül, The End Of The F***Ing World dizisinin oldu.

İşte 2020 BAFTA Ödülleri'nin kazananları...