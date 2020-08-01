2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

01.08.2020 - 10:34
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) TV dalında verdiği ödüllerdün gece internetten yayınlanan törenle sahiplerini buldu.
14 dalda aday olarak rekor kıran HBO-SKY ortak yapımı Chernobyl, En İyi Mini dizi seçilirken, En İyi Drama dalında ödül, The End Of The F***Ing World dizisinin oldu.
İşte 2020 BAFTA Ödülleri'nin kazananları...
DRAMA
EN İYİ DİZİ
The End Of The F***Ing World
EN İYİ KADIN OYUNCU
Glenda Jackson (Elizabeth is Missing)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Jared Harris (Chernobyl)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Naomi Ackie (The End of the F***ing World)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Will Sharpe (Giri/Haji)
EN İYİ SENARYO
Jesse Amstrong (Succession)
KOMEDİ
EN İYİ DİZİ
Stath Lets Flats
EN İYİ KADIN OYUNCU
Sian Clifford (Fleabag)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Jamie Demetriou (Stath Lets Flats)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Chernobyl
EN İYİ ULUSLARARASI DİZİ
When They See Us