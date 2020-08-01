2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2020 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 14 adaylık alan Chernobyl, En İyi Mini Dizi seçilirken; The End Of The F***Ing World, En İyi Drama Dizisi ödülünü aldı.

01.08.2020 - 10:34

2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu - 1

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) TV dalında verdiği ödüllerdün gece internetten yayınlanan törenle sahiplerini buldu.

14 dalda aday olarak rekor kıran HBO-SKY ortak yapımı Chernobyl, En İyi Mini dizi seçilirken, En İyi Drama dalında ödül, The End Of The F***Ing World dizisinin oldu.

İşte 2020 BAFTA Ödülleri'nin kazananları...

2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu - 2

DRAMA

EN İYİ DİZİ  

The End Of The F***Ing World  

EN İYİ KADIN OYUNCU

Glenda Jackson (Elizabeth is Missing)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jared Harris (Chernobyl)

2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Naomi Ackie (The End of the F***ing World)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU 

Will Sharpe (Giri/Haji)

EN İYİ SENARYO

Jesse Amstrong (Succession)

2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu - 4

KOMEDİ

EN İYİ DİZİ

Stath Lets Flats

EN İYİ KADIN OYUNCU

Sian Clifford (Fleabag) 

EN İYİ ERKEK OYUNCU 

Jamie Demetriou (Stath Lets Flats)

2020 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ MİNİ DİZİ

Chernobyl

EN İYİ ULUSLARARASI DİZİ   

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