2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül)

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün akşam sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül alan ve verenlerin internet üzerinden görüntülü bağlantıyla katıldığı yayında, ırkçılık karşıtı sözler ve Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketine destek mesajları öne çıktı. Beyonce'nin İnsancıllık Ödülü'nü aldığı geceye, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten bağlı" sözleri damga vurdu. Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy de birlikte yazdıkları Brown Skin Girl şarkısıyla BET HER ödülünü alarak ilk BET ödülünü kucaklamış oldu. İşte 2020 BET Ödülleri'nin kazananları...

ntv.com.tr 29.06.2020 - 10:02 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 10:35

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 1

YILIN ALBÜMÜ

Please Excuse Me For Being Antisocial, Roddy Ricch 

EN İYİ KADIN R&B/POP ŞARKICISI

Lizzo

EN İYİ ERKEK R&B/POP ŞARKICISI

Chris Brown

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 2

EN İYİ GRUP

Migos

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Chris Brown Ft. Drake, No Guidance

EN İYİ ERKEK HİP HOP ŞARKICISI

DaBaby 

EN İYİ KADIN HİP HOP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 3

YILIN KLİBİ

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend, Higher

YILIN KLİP YÖNETMENİ

Teyana "Spike Tee" Taylor

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Roddy Ricch

DR. BOBBY JONES EN İYİ GOSPEL/İLHAM VERİRİCİ MÜZİK

Kirk Franklin, Just for Me

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 4

EN İYİ FİLM

Queen & Slim

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Issa Rae

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Michael B. Jordan

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 5

GENÇ YILDIZ

Marsai Martin

YILIN SPOR KADINI

Simone Biles

YILIN SPOR ERKEĞİ

LeBron James

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 6

BET HER ÖDÜLÜ

Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, Brown Skin Girl

SEYİRCİ ÖDÜLÜ

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, Hot Girl Summer

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Burna Boy (Nijerya)

SEYİRCİNİN SEÇİMİ: EN İYİ YENİ ULUSLARARASI SANATÇI

SHA SHA (Zimbabve)

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 7
BET Ödülleri'nde İnsancıllık Ödülü'nü alan ünlü şarkıcı Beyoncé, yaptığı konuşmada ırksal eşitsizliği gündeme aldı. Beyoncé, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten bağlı" dedi.
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 8
Beyoncé, ödül töreninde İnsancıllık Ödülü'nü ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'dan aldı. Beyoncé'ye ödülü veren Obama şarkıcının aktivizmini vurgulayarak "Bana ve hepimize ilham veriyorsun" dedi.
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 9

"HEPİNİZİ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Beyoncé ödülünü ırk eşitliği için yürüyenlere adadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Sesiniz duyuldu ve sizden öncekilere çektikleri zorlukların boşa olmadığını gösterdiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da, oy vermek. Hepinizi harekete geçmeye çağırıyorum. Değişmeye ve ırkçı eşitsiz sistemi değiştirmeye devam. Hayatınız buna bağlıymış gibi oy vermelisiniz, ki zaten buna bağlı." 

İşte sanal ortamda yapılan, ödül alanların ve konuşma yapanların internet üzerinden görüntülü bağlantıyla katıldığı ödül töreninden yansıyanlar...

2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 10
Masego
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 11
Megan Thee Stallion
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 12
Lizzo
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 13
Naomi Campbell
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 14
DJ Khaled
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 15
Wayne Brady
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 16
Amanda Seales
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 17
2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül) - 18

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