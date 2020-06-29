2020 BET Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce'ye ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy'ye ödül)

"HEPİNİZİ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Beyoncé ödülünü ırk eşitliği için yürüyenlere adadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Sesiniz duyuldu ve sizden öncekilere çektikleri zorlukların boşa olmadığını gösterdiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da, oy vermek. Hepinizi harekete geçmeye çağırıyorum. Değişmeye ve ırkçı eşitsiz sistemi değiştirmeye devam. Hayatınız buna bağlıymış gibi oy vermelisiniz, ki zaten buna bağlı."

İşte sanal ortamda yapılan, ödül alanların ve konuşma yapanların internet üzerinden görüntülü bağlantıyla katıldığı ödül töreninden yansıyanlar...