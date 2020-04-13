2020 Burning Man Festivali sanal ortamda yapılacak

Dünyayı saran corona virüs etkisi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali’nin corona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı duyuruldu.

Corona virüs nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinlik iptal edilirken organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.