2020 Burning Man Festivali sanal ortamda yapılacak

İHA - ntv.com.tr 13.04.2020 - 10:52
ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali de corona virüs salgınından etkilendi.
Dünyayı saran corona virüs etkisi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali’nin corona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı duyuruldu.
Büyük eğlencelerin ve törenlerin düzenlendiği, "toplum ve sanat deneyi" olarak da tanımlanan Burning Man’de geçen yıl neler yaşandı? İşte 2019 Burning Man Festivali’nden yansıyanlar...