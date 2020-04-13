2020 Burning Man Festivali sanal ortamda yapılacak

ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali corona virüs nedeniyle iptal edildi. 1986 yılının ağustos ayında iki arkadaşın ABD'deki San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan, dünyanın en büyük ve en çılgın festivallerinden olan Burning Man, bu yıl sanal ortamda yapılacak.

İHA - ntv.com.tr 13.04.2020 - 10:52

ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali de corona virüs salgınından etkilendi.

Dünyayı saran corona virüs etkisi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali’nin corona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı duyuruldu.

Corona virüs nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinlik iptal edilirken organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.

Büyük eğlencelerin ve törenlerin düzenlendiği, "toplum ve sanat deneyi" olarak da tanımlanan Burning Man’de geçen yıl neler yaşandı? İşte 2019 Burning Man Festivali’nden yansıyanlar...

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