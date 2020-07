Little Fires Everywhere (Hulu)

Usta oyuncu Jeremy Irons , If Beale Street Could Talk ile Oscar ödülü kazanan Regina King , 80’li yılların unutulmaz dizilerinden Miami Vice ile tanınan Don Johnson , son olarak The Ballad of Buster Scruggs’ta sinemaseverlerin karşısına çıkan Tim Blake Nelson , Fargo ve Legion gibi dizilerle tanınan Jean Smart , Sleepy Hollow dizisiyle tanınan Tom Mison , Oscar ödüllü usta oyuncu Louis Gossett Jr. , Aquaman filminde Black Manta’yı canlandırarak dikkat çeken Yahya Abdul-Mateen II ve Rectify dizisindeki performansıyla beğeni kazanan Adelaide Clemens dizide rol alan isimlerden bazıları.

Dizinin müziklerini Trent Reznor ve Atticus Ross hazırlıyor. Müzik dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Reznor ve Ross, aynı zamanda sinema dünyasında da dikkat çeken işlere imza attı. Nine Inch Nails grubunda da birlikte çalışan ikili, 2010 yılında The Social Network için hazırladıkları müziklerle Oscar ödülü kazanırken, 2013 yılında The Girl with the Dragon Tattoo filmiyle Grammy ödülü kazanmayı başardı.