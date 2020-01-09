2020 için yeni sezon onayı alamayan diziler

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, yeni sezon onayı alamayan dizileri derledi. İşte kimi yıllardır devam eden kimi ise ilk sezonun ardından 2020'de ekrana veda eden ya da edecek olan diziler...
09.01.2020 - 07:10
The 100
Sweetbitter
Runaways
The Enemy Within
Instinct
Deadly Class
Now Apocalypse
Pearson
Humans
The OA
RuPaul
Swamp Thing
Daybreak
Strange Angel
Fresh Off the Boat
The InBetween
Lodge 49
Cloak & Dagger
Bluff City Law
Grand Hotel
BoJack Horseman
The Detour
American Princess
Krypton
Baskets
Forever
Lore
The Romanoffs
Too Old to Die Young
Designated Survivor
Tuca & Bertie
The Code
She's Gotta Have It
Ransom
Chambers
The Red Line
Happy!
Sneaky Pete
Abby's
Moran Atias ve Michaela McManus / The Village (2019)
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