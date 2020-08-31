2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Ladg Gaga sahne performansı ve maskeleri

Yılın Şarkıcısı dahil toplam beş ödülle 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Lady Gaga, gecede taktığı birbirinden farklı maskeleriyle de adından söz ettirdi. Ödüllerini almak için sahneye her çıktığında farklı bir maske kullanan ve müzik performansı sergilerken kostümleriyle birlikte maskelerini de değiştiren Lady Gaga için Amerikan medyası, "Asıl kazanan Lady Gaga'nın maskeleri oldu" yorumunda bulundu. İşte Lady Gaga'nın gecedeki performansı ve çok konuşulan maskeleri...

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ntv.com.tr 31.08.2020 - 09:20

Dokuz dalda aday gösterildiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde beş ödül kazanarak gecenin yıldızı olan Lady Gaga, törende sergilediği sahne performansıyla da hafızalara kazındı.

2013'ten bu yana ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne alan Lady Gaga, kendisinden beklenildiği gibi birbirinden ilginç kostümleriyle geceye damga vurdu.

34 yaşındaki şarkıcının kıyafetlerindeki en önemli kısım ise maskeleri oldu. Amerikalı şarkıcı, her kıyafeti için farklı bir maskeyle seyirci karşısına çıktı.

Ariana Grande ile düet yaptığı Rain on Me şarkısı için En İyi İşbirliği ödülünü almak üzere sahneye pembe bir maskeyle çıktı.

Yine aynı şarkıyla Yılın Şarkısı ödülünü boynuzlu maskeyle aldı Lady Gaga.

Gecede Rain on Me şarkısıyla ortak performans sergilediği Ariana Grande de maskeyle sahneye çıktı. Ama sıradan maskesi, Lady Gaga'nın ışıklı maskesinin gölgesinde kaldı.

Aldığı beş ödülle poz veren Lady Gaga, maskeli imajını bozmadı.

"KAZANAN MASKELER OLDU" Amerikan medyası, 2020 MTV Video Müzik Ödülleri için "Asıl kazanan Lady Gaga'nın maskeleri oldu" yorumunda bulundu.

İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Ladg Gaga sahne performansı ve şarkıcının maskeleri...

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