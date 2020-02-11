2020 Oscar Ödülleri tüm zamanların en düşük reytingini aldı

ÖNGÖRÜLEBİLİR ÖDÜLLER

Her ne kadar sezonun en çok seyredilen TV programı olsa da törenin sunucusuz olması; Altın Küre, SAG ve BAFTA’dakilerle neredeyse birebir aynı yapımların ve isimlerin ödüllendirilmesi, Hollywood’un en büyük gecesine olan ilgiyi azalttı ve 92. Oscar Ödülleri, Oscar tarihinin en düşük reytingini aldı.

Amerikan ABC kanalından canlı olarak yayınlanan 3 saat 35 dakikalık tören, 18-49 yaş arası seyirciden 5.3 reyting aldı.