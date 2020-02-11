2020 Oscar Ödülleri tüm zamanların en düşük reytingini aldı

Sürpriz olmayan kazananlar listesine sahip olan 92. Oscar Ödülleri, tarihinin en az seyirci rakamına ulaştı. Öngörülebilir bir şekilde, Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) filminin En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil toplam dört ödül kazandığı 2020 Oscar Ödülleri, 23.6 milyon kişi tarafından seyredildi.
ÖNGÖRÜLEBİLİR ÖDÜLLER
Her ne kadar sezonun en çok seyredilen TV programı olsa da törenin sunucusuz olması; Altın Küre, SAG ve BAFTA’dakilerle neredeyse birebir aynı yapımların ve isimlerin ödüllendirilmesi, Hollywood’un en büyük gecesine olan ilgiyi azalttı ve 92. Oscar Ödülleri, Oscar tarihinin en düşük reytingini aldı.
Amerikan ABC kanalından canlı olarak yayınlanan 3 saat 35 dakikalık tören, 18-49 yaş arası seyirciden 5.3 reyting aldı.
SEYİRCİ YÜZDE 11 AZALDI
Yine seyircisiz yapılan 2019 Oscar Töreni’nden bu yana seyirci sayısında yüzde 11’lik bir düşüş görüldü. Geçen yıl 91. Oscar Ödülleri 29.6 milyon kişi tarafından seyredilmiş, 18-49 yaş arası demografide 7.7 reyting almıştı. Jimmy Kimmel’in sunuculuğunu üstlendiği 2018 Oscar Ödülleri ise 26.5 milyon seyirci, 6.8 reyting almıştı.
İşte yıllara göre Oscar törenlerinin seyirci rakamları, en iyi filmler ve sunucuları:
2019: 29.6 milyon, “Green Book” (Sunucusuz)
2018: 26.5 milyon, “The Shape of Water” (Jimmy Kimmel)
2017: 32.9 milyon, “Moonlight” (Jimmy Kimmel)
2016: 34.4 milyon, “Spotlight” (Chris Rock)
2015: 37.3 milyon, “Birdman” (Neil Patrick Harris)
2014: 43.7 milyon, “12 Years a Slave” (Ellen DeGeneres)
2013: 40.3 milyon, “Argo” (Seth MacFarlane)
2012: 39.3 milyon, “The Artist” (Billy Crystal)
2011: 37.9 milyon, “The King’s Speech” (Anne Hathaway/James Franco)
2010: 41.3 milyon, “The Hurt Locker” (Steve Martin/Alec Baldwin)
2009: 36.3 milyon, “Slumdog Millionaire” (Hugh Jackman)
2008: 32 milyon, “No Country For Old Men” (Jon Stewart)
2007: 40. 2 milyon, “The Departed” (Ellen DeGeneres)
2006: 38.9 milyon, “Crash” (Jon Stewart)
2005: 42.1 milyon, “Million Dollar Baby” (Chris Rock)
2004: 43.5 milyon, “The Lord of the Rings: The Return of the King” (Billy Crystal)
2003: 33 milyon, “Chicago” (Steve Martin)
2002: 41.8 milyon, “A Beautiful Mind” (Whoopi Goldberg)
2001: 42.9 milyon, “Gladiator” (Steve Martin)