2020 Oscar Ödülleri tüm zamanların en düşük reytingini aldı

2008: 32 milyon, “No Country For Old Men” (Jon Stewart)

2007: 40. 2 milyon, “The Departed” (Ellen DeGeneres)

2006: 38.9 milyon, “Crash” (Jon Stewart)

2005: 42.1 milyon, “Million Dollar Baby” (Chris Rock)

2004: 43.5 milyon, “The Lord of the Rings: The Return of the King” (Billy Crystal)

2003: 33 milyon, “Chicago” (Steve Martin)

2002: 41.8 milyon, “A Beautiful Mind” (Whoopi Goldberg)

2001: 42.9 milyon, “Gladiator” (Steve Martin)