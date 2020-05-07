2020 Portre Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Avustralyalı Head On Fotoğraf Festivali’nin en önemli kollarından biri olan Portre Ödülleri’nde finale kalanlar ve kazanan fotoğraflar belirlendi. Avustralyalı fotoğrafçının ‘The Gift’ (Hediye) adlı çalışması, 40 finalist arasından 2020’nin en iyi portre fotoğrafı seçildi. İşte kazanan fotoğraflar ve finale kalan fotoğraflardan bazıları...

ntv.com.tr 07.05.2020 - 07:01

Yarışma birincisi

Fotoğraf: Fiona Wolf

Yarışma ikincisi (Avustralya)

Fotoğraf: Jon Frank

Yarışma ikincisi (Uluslararası)

Fotoğraf: Jouk Oosterhof

Fotoğraf: Wei Tan
Fotoğraf: Rory Doyle
Fotoğraf: Vikesh Kapoor
Fotoğraf: Sam Ferris

Fotoğraf: Rachel Mounsey

Fotoğraf: Hossein Fardinfard
Fotoğraf: Bob Newman
Fotoğraf: Grace Costa
Fotoğraf: Cathy Ronalds
Fotoğraf: Federico Tisa
Fotoğraf: Adrian Portugal
Fotoğraf: Anastasia Trahanas
Fotoğraf: Anastasia Trahanas
Fotoğraf: Justin McManus

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