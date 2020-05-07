2020 Portre Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Avustralyalı Head On Fotoğraf Festivali’nin en önemli kollarından biri olan Portre Ödülleri’nde finale kalanlar ve kazanan fotoğraflar belirlendi. Avustralyalı fotoğrafçının ‘The Gift’ (Hediye) adlı çalışması, 40 finalist arasından 2020’nin en iyi portre fotoğrafı seçildi. İşte kazanan fotoğraflar ve finale kalan fotoğraflardan bazıları...
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