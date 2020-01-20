2020 SAG Ödülleri'ne damga vuran anlar

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili ödül konuşmasıyla geceye damga vurdu. Ödülünü göstererek, "Bunu Tinder profilime eleyeceğim" sözleri seyircileri güldürdü. Pitt ayrıca Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile biten evliliklerine de gönderme yaparak, rolünü anlatırken şu sözleri sarf etti: "Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Kafayı bulan, soyunan ve karısıyla ilişki kuramayan bir adam. Büyük gerilim. Büyük.” Bu esnada kameraların gösterdiği Jennifer Aniston bu sözlere gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi. Pitt ayrıca, rol arkadaşlarına teşekkür ederken "Margot Robbie'nin ayaklarına da teşekkür ederim" diyerek yönetmen Quentin Tarantino'nun ayak fetişine gönderme yaptı ve salondakileri kahkahaya boğdu.
Pitt ve Aniston ikilisi, ödüllerini aldıktan sonra sahne arkasında buluştu. İkilinin samini ve neşeli halleri dikkat çekti.
2020 SAG Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü alan usta aktör Robert De Niro, ödülünü Leonardo DiCaprio'nun elinden aldıktan sonra ilginç bir konuşmaya imza attı. De Niro, "Bazılarınızın politik konuşmamamızı istediğinizi tahmin edebiliyorum. Bir şey söylemek zorundayım. Geçenlerde Variety dergisine gayet ii açıkladığımı düşünüyorum, dolayısıyla kendimden alıntı yapacağım diyerek, söyleşisinden bir bölümü okudu.
Komedi dizisi dalında En İyi Dizi Kadrosu ödülünü kazanan Marvelous Mrs. Maisel'in oyuncusu Alex Borstein, teşekkür konuşmasında, "Ben Fleabag'e oy vermiştim, gerçekten çok garip. Çok mantıksız" sözleriyle şaşkınlığını dile getirirken, ağzından küfürlü bir söz kaçırdı.