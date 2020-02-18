2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri

Belgesel kısa listesi (Avustralya yangını)
Fotoğraf: Nicholas Moir
Belgesel finalisti
(Hiper gerçekçi oyuncak bebekler)
Fotoğraf: Didier Bizet
Belgesel kısa listesi
(Hong Kong protestoları)
Fotoğraf: David Butow
Belgesel kısa listesi
(Kanada'da sağlık alarmı veren katranlı topraklar)
Fotoğraf: Ian Willms
Portre finalisti
(Şiddete rağmen ayakta kalan kadın portresi)
Fotoğraf: Denis Rouvre
Portre kısa listesi
(İngiltere Derbyshire'da kadın hapishanesi)
Fotoğraf: Richard Ansett
Keşif finalisti
(İran'da yapımı 2007'de başlayan Mehr evleri)
Fotoğraf: Hashem Shakeri
Çevre kısa listesi
(Gana'da dünyanın en büyük açık hava elektronik aygıt çöplüğü)
Fotoğraf: Carolina Rapezzi
Çevre finalisti
(Nijer Deltası'nda petrol kirliliği)
Fotoğraf: Robin Hinsch
Doğa ve vahşi yaşam kısa listesi
(Tayland'da macacus denilen bir maymun türü)
Fotoğraf: Joan de la Malla
Doğa ve vahşi yaşam finalisti
(Ormanda Himebotaru denilen ateş böcekleri)
Fotoğraf: Masahiro Hiroike
Spor kısa listesi
(16. yüzyıl İtalya'sında oynanan rugby, futbol ve güreş karşımı Calcio oyunu)
Fotoğraf: Federico Tardito
Spor finalisti
(Afrika ülkesi Mauritania'da 2019'da kurulan kadın futbol takımı)
Fotoğraf: Lucas Barioulet
Spor finalisti
(Senegal'de bir numara haline gelen güreş sporu)
Fotoğraf: Ángel López Soto