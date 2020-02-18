2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri

Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın 2020 kısa listesi ve finalistleri belirlendi. Fotoğraflar, nisan ayında İngiltere’nin başkenti Londra’daki Somerset House’ta sregilenecek.

Belgesel kısa listesi (Avustralya yangını)

Fotoğraf: Nicholas Moir

Belgesel finalisti

(Hiper gerçekçi oyuncak bebekler)

Fotoğraf: Didier Bizet

Belgesel kısa listesi

(Hong Kong protestoları)

Fotoğraf: David Butow

Belgesel kısa listesi

(Kanada'da sağlık alarmı veren katranlı topraklar)

Fotoğraf: Ian Willms

Portre finalisti

(Şiddete rağmen ayakta kalan kadın portresi)

Fotoğraf: Denis Rouvre

Portre kısa listesi

(İngiltere Derbyshire'da kadın hapishanesi)

Fotoğraf: Richard Ansett

Keşif finalisti

(İran'da yapımı 2007'de başlayan Mehr evleri)

Fotoğraf: Hashem Shakeri

Çevre kısa listesi

(Gana'da dünyanın en büyük açık hava elektronik aygıt çöplüğü)

Fotoğraf: Carolina Rapezzi

Çevre finalisti

(Nijer Deltası'nda petrol kirliliği)

Fotoğraf: Robin Hinsch

Doğa ve vahşi yaşam kısa listesi

(Tayland'da macacus denilen bir maymun türü)

Fotoğraf: Joan de la Malla

Doğa ve vahşi yaşam finalisti

(Ormanda Himebotaru denilen ateş böcekleri)

Fotoğraf: Masahiro Hiroike

Spor kısa listesi

(16. yüzyıl İtalya'sında oynanan rugby, futbol ve güreş karşımı Calcio oyunu)

Fotoğraf: Federico Tardito

Spor finalisti

(Afrika ülkesi Mauritania'da 2019'da kurulan kadın futbol takımı)

Fotoğraf: Lucas Barioulet

Spor finalisti

(Senegal'de bir numara haline gelen güreş sporu)

Fotoğraf: Ángel López Soto

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