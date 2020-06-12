2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

12.06.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 12:25
Pablo Albarenga, Uruguay
Yaratıcı kategori ve tüm kategoriler birincisi
Brent Stirton, Güney Afrika
Doğal ve vahşi yaşam birincisi
Hugh Kinsella Cunningham, İngiltere
Keşif kategorisi üçüncüsü
Sandra Herber, Kanada
Mimari kategori birincisi
Jon Enoch, İngiltere
Portre kategorisi kısa liste
Alessandro Gandolfi, İtalya
Natürmort birincisi
Angel Lopez Soto, İspanya
Spor kategorisi birincisi
Hashem Shakeri, İran
Keşif kategorisi ikincisi
Chung Ming Ko, Hong Kong
Belgesel birincisi
Didier Bizet, Fransa
Belgesel ikincisi
Robin Hinsch, Almanya
Çevre kategorisi birincisi
Murat Yazar, Türkiye
Keşif kısa listesi
Adalbert Mojrzisch, Almanya
Doğal ve vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü
Sasha Maslov, Ukrayna
Portre kategorisi üçüncüsü
Denis Rouvre, Fransa
Portre kategorisi ikincisi
Ronny Behnert, Almanya
Manzara kategorisi birincisi