2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Dünyanın en byük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...

12.06.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 12:25

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 1

Pablo Albarenga, Uruguay

Yaratıcı kategori ve tüm kategoriler birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 2

Brent Stirton, Güney Afrika

Doğal ve vahşi yaşam birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 3

Hugh Kinsella Cunningham, İngiltere

Keşif kategorisi üçüncüsü

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 4

Sandra Herber, Kanada

Mimari kategori birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 5

Jon Enoch, İngiltere

Portre kategorisi kısa liste

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 6

Alessandro Gandolfi, İtalya

Natürmort birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 7

Angel Lopez Soto, İspanya

Spor kategorisi birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 8

Hashem Shakeri, İran

Keşif kategorisi ikincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 9

Chung Ming Ko, Hong Kong

Belgesel birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 10

Didier Bizet, Fransa

Belgesel ikincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 11

Robin Hinsch, Almanya

Çevre kategorisi birincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 12

Murat Yazar, Türkiye

Keşif kısa listesi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 13

Adalbert Mojrzisch, Almanya

Doğal ve vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 14

Sasha Maslov, Ukrayna

Portre kategorisi üçüncüsü

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 15

Denis Rouvre, Fransa

Portre kategorisi ikincisi

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - 16

Ronny Behnert, Almanya

Manzara kategorisi birincisi

  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER