2020 Venedik Film Festivali eylülde yapılıyor

ntv.com.tr 25.05.2020 - 10:38
Cannes, Toronto, New York, San Sebastian, Karlovy Vary gibi dünya çapında festivallerin iptal edilmesine rağmen dünyanın en büyük sinema etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali planlandığı gibi eylülde yapılacak.
Festival direktörü Luca Zaia’nın da doğruladığı etkinlik, 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
SEKTÖRÜN NABZI TUTULDU
Mayıs ayı başında film endüstrisi yöneticileriyle endişelerini ve önerilerini kaydetmek amacıyla bir araştırma yapıldı. Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera tarafından ortaya koyanan araştırma sonucunda, film endüstrisi çalışanlarının festivalin geri dönmesi için ne kadar istekli oldukları kaydedildi.
Barbera, yazdığı mektubunda, sinema sektörü yöneticilerine hitaben, “Hepinizin festivali, bu zor zamanlarda bile yeni bir başlangıç ve sinemayı canlı tutmak için güçlü bir işaret için kullanmak isteyip istemediğini bilmeden planlamanın imkansız olduğunu biliyoruz” dedi.
Sektör temsilcilerinden gelen cevaplar üzerine organizatörler, festivalin planlandığı gibi yapılmasını ‘güvenli’ buldu.
JÜRİ BAŞKANI CATE BLANCHETT
Bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde, büyük ödül Altın Aslan'ı belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek. Jüri başkanı olduğu ocak ayında açıklanan Blanchett, “Her yıl Venedik Film Festivali'nin seçimlerini merakla bekliyorum ve çok dikkat çekici buluyorum. Venedik, dünyanın en fikir veren festivallerinden biri. Bu yıl, jüri başkanı olmak bir ayrıcalık ve mutluluk" ifadelerini kullanmıştı.
Festivalin Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, Blanchett’in sadece son 20 yılda her türlü seyirci tarafından beğenilen çağdaş sinemanın bir simgesi olmadığını belirterek, şunları kaydetmişti: "Kendisinin aynı zamanda sanatsal, insani, çevreden yana tutumu ve de önyargılarla yüzleşmesi gereken erkek egemenliğindeki film endüstrisinde kadınları savunuşu, onu toplumda referans figür haline getiriyor.Bir oyuncu olarak muazzam yeteneği, eşsiz zekası ve sinemaya olan samimi tutkusu, jüri başkanı olmak için ideal niteliklerdir. Onu Venedik'te bu yeni rolüyle görmek büyük zevk olacak."
Venedik'in Lido Yarımadası'nda yapılacak 77. Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan 12 Eylül 2020'de sahibini bulacak. Festivalde geçen yıl, Altın Aslan'ı, ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği Joker filmi kazanmıştı.