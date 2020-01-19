2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Yapımcılar Birliği, dün gece Los Angeles'taki Hollywood Palladium'da gerçekleşen törenle sinemanın ve televizyonun en iyilerini ödüllendirdi. Altın Küre'de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 1917, yapımcıların da 'en iyi'si oldu.

EN İYİ FİLM

1917

YAPIMCLAR: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall

EN İYİ ANİMASYON

Toy Story 4

YAPIMCILAR: Mark Nielsen, Jonas Rivera

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Succession (2. sezon)

YAPIMCILAR: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Mark Mylod, Jane Tranter, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Georgia Pritchett, Will Tracy, Jonathan Glatzer, Dara Schnapper, Gabrielle Mahon

EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)

Fleabag (2. sezon)

YAPIMCILAR: Phoebe Waller‐Bridge, Harry Bradbeer, Lydia Hampson, Harry Williams, Jack Williams, Joe Lewis, Sarah Hammond

EN İYİ MİNİ DİZİ

Chernobyl

YAPIMCILAR: Craig Mazin, Carolyn Strauss, Jane Featherstone, Johan Renck, Chris Fry, Sanne Wohlenberg

EN İYİ TV FİLMİ

Apollo: Missions to the Moon 

YAPIMCILAR: Tom Jennings, David Tillman, Abe Scheuermann, Chris Morcom, Rob Kirk

EN İYİ KURGUSAL OLMAYAN TV YAPIMI

Leaving Neverland 
YAPIMCI: Dan Reed

EN İYİ CANLI EĞLENCE YA DA TALK SHOW

Last Week Tonight With John OLiver (6. sezon)

YAPIMCILAR: John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Laura L. Griffin, Kate Mullaney, Matt Passet, Marian Wang, Charles Wilson

EN İYİ OYUN YA DA YARIŞMA PROGRAMI

RuPaul's Drag Race (11. sezon)

YAPIMCILAR: Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Mandy Salangsang, RuPaul Charles, Steven Corfe, Bruce McCoy, Michele Mills, Jacqueline Wilson, Thairin Smothers, John Polly, Michelle Visage, Jen Passovoy

EN İYİ BELGESEL

Apollo 11

YAPIMCILAR: Todd Douglas Miller, Thomas Petersen

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

Vader Immortal video oyunu (1. bölüm) 

EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI

Sesame Street (49. sezon)

EN İYİ SPOR PROGRAMI

What's My Name | Muhammad Ali 

EN İYİ KISA  PROGRAM

Comedians in Cars Getting Coffee (11. sezon)

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