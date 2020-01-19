2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ FİLM
YAPIMCLAR: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall
EN İYİ ANİMASYON
Toy Story 4
YAPIMCILAR: Mark Nielsen, Jonas Rivera
EN İYİ DİZİ (DRAM)
Succession (2. sezon)
YAPIMCILAR: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Mark Mylod, Jane Tranter, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Georgia Pritchett, Will Tracy, Jonathan Glatzer, Dara Schnapper, Gabrielle Mahon
EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)
Fleabag (2. sezon)
YAPIMCILAR: Phoebe Waller‐Bridge, Harry Bradbeer, Lydia Hampson, Harry Williams, Jack Williams, Joe Lewis, Sarah Hammond
EN İYİ MİNİ DİZİ
Chernobyl
YAPIMCILAR: Craig Mazin, Carolyn Strauss, Jane Featherstone, Johan Renck, Chris Fry, Sanne Wohlenberg
EN İYİ TV FİLMİ
Apollo: Missions to the Moon
YAPIMCILAR: Tom Jennings, David Tillman, Abe Scheuermann, Chris Morcom, Rob Kirk
EN İYİ KURGUSAL OLMAYAN TV YAPIMI
Leaving Neverland
YAPIMCI: Dan Reed
EN İYİ CANLI EĞLENCE YA DA TALK SHOW
Last Week Tonight With John OLiver (6. sezon)
YAPIMCILAR: John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jeremy Tchaban, Christopher Werner, Laura L. Griffin, Kate Mullaney, Matt Passet, Marian Wang, Charles Wilson
EN İYİ OYUN YA DA YARIŞMA PROGRAMI
RuPaul's Drag Race (11. sezon)
YAPIMCILAR: Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Mandy Salangsang, RuPaul Charles, Steven Corfe, Bruce McCoy, Michele Mills, Jacqueline Wilson, Thairin Smothers, John Polly, Michelle Visage, Jen Passovoy
EN İYİ BELGESEL
Apollo 11
YAPIMCILAR: Todd Douglas Miller, Thomas Petersen
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ
Vader Immortal video oyunu (1. bölüm)
EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI
Sesame Street (49. sezon)
EN İYİ SPOR PROGRAMI
What's My Name | Muhammad Ali
EN İYİ KISA PROGRAM
Comedians in Cars Getting Coffee (11. sezon)