2020 Audubon
Kuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kuşların korunması ve sağlıklı ekosistem için çalışan dünyadaki en eski kuruluşlardan biri olan Amerikan Ulusal Audubon Topluluğu, her yıl geleneksel olarak fotoğraf yarışması düzenliyor. 2020 Audubon Kuş Fotoğrafları Yarışması'nda 6 bin fotoğraf yarıştı. Birinci seçilen fotoğrafın sahibi Joanna Lentini, 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. İşte yarışmada dereceye giren en iyi kuş fotoğrafları...

ntv.com.tr 21.07.2020 - 11:04

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 1

Büyük ödül

Fotoğrafçı: Joanna Lentini

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 2

Balıkçı kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Marlee Fuller-Morris

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 3

Gençler kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Vayun Tiwari

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 4

Gençler kategorisi mansiyon ödülü

Fotoğrafçı: Christopher Smith

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 5

Profesyoneller kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Sue Dougherty

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 6

Profesyoneller kategorisi mansiyon ödülü

Fotoğrafçı: Gene Putney

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 7

Amatörler kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Gail Bisson

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 8

Amatörler kategorisi mansiyon ödülü

Fotoğrafçı: Bibek Ghosh

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 9

Kuşlar İçin Bitkiler kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Travis Bonovsky

2020 AudubonKuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 10

Kuşlar İçin Bitkiler kategorisi mansiyon ödülü

Fotoğrafçı: Natalie Robertson

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