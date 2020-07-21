ntv.com.tr 21.07.2020 - 11:04
Büyük ödül
Fotoğrafçı: Joanna Lentini
Balıkçı kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Marlee Fuller-Morris
Gençler kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Vayun Tiwari
Gençler kategorisi mansiyon ödülü
Fotoğrafçı: Christopher Smith
Profesyoneller kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Sue Dougherty
Profesyoneller kategorisi mansiyon ödülü
Fotoğrafçı: Gene Putney
Amatörler kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Gail Bisson
Amatörler kategorisi mansiyon ödülü
Fotoğrafçı: Bibek Ghosh
Kuşlar İçin Bitkiler kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Travis Bonovsky
Kuşlar İçin Bitkiler kategorisi mansiyon ödülü
Fotoğrafçı: Natalie Robertson