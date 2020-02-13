2020'de gözler, 6 bin yıllık miras Patara'da olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı teması olarak belirlenen ve insan yaşamına dair 6 bin yıl öncesine ait izler bulunan Patara, 2 bin yıllık antik kenti, caretta carettaların yumurtlama alanı olan kumsalları, Noel Baba olarak anılan Aziz Nikolas ile mitolojiye göre Apollon ile Artemis'in doğduğu yer olarak bilinmesiyle dikkati çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesiyle Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan mahallesi arasında yer alan, M.Ö. 4 bin yılına ait insan yaşamına dair izler bulunan Patara , deniz kaplumbağası caretta carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olarak da ayrı bir önem taşıyor.

Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan 2 bin yıllık antik kentte, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan kazı çalışmaları, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülüyor.

Kazılarda gün yüzüne çıkarılanlar arasında yer alan "Dünyanın ilk demokratik meclisi" olarak kabul edilen Likya Birliği Meclisi, antik tiyatro, ana cadde, hamamlar, bazilika, kiliseler, Patara takı, Neron deniz feneri başta olmak üzere birçok yapı ve eser, klasik arkeolojinin yanında Doğu Roma ve Orta Çağ araştırmalarıyla dinler tarihine de ışık tutuyor.

Tarihteki en iyi demokrasi örneği olarak gösterilen, Birleşik Devletler kurulurken esinlenilen meclis, Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerini buluşturuyordu. TBMM'nin katkısıyla restore edilen antik kentteki meclis binası, sayıları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Helenistik form ile Roma mimarisi arasında geçişi temsil eden Patara amfitiyatrosu, 6 bin kişilik kapasitesiyle Anadolu'daki büyük amfitiyatrolardan biri olma özelliğini taşıyor.





Dünyanın kalıntıları bulunan en eski deniz feneri de Patara'da yer alıyor. 5 katlı bir apartman yüksekliğinde olan ve üzerindeki bronz yazıta göre İmparator Nero zamanında M.S. 64-65 yıllarında yapılan fenerin büyük kısmı halen ayakta bulunuyor.

Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir liman olan Patara antik kenti, şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan gelen su yoluyla da dikkati çekiyor.







Mitolojiye göre Patara, güneş ve sanat tanrısı Apollo ile ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in de doğum yeri olarak ifade ediliyor.

Tanrılar kralı Zeus ile yasak bir aşk yaşayan ve bundan dolayı Baştanrıça Hera'nın gazabına uğrayan Leto'nun hiçbir yerde kabul görmediği, yalnızca Patara'ya sığınabildiği belirtiliyor.





Leto ile Zeus'un ikizleri Apollo ve Artemis'in yaşam hikayesinin de Patara'da başladığı hikaye ediliyor.

Ayrıca antik kentteki kazılar, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın da 4'üncü yüzyılda Patara'da doğduğuna ve çocukluğunu burada geçirdiğine işaret ediyor. Kilise hiyerarşisi içinde yükselen Aziz Nikolas'ın, Demre'ye piskopos olarak gönderildiği ve burada yaşamını yitirdiği biliniyor.

Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, tek amaçlarının dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 Aralık'ta Patara Antik Kenti'ni ziyaret etmiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almıştı.





Ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakan Ersoy, "Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak, faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" ifadelerini kullanmıştı.



