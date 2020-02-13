2020'de gözler, 6 bin yıllık miras Patara'da olacak

Kazılarda gün yüzüne çıkarılanlar arasında yer alan "Dünyanın ilk demokratik meclisi" olarak kabul edilen Likya Birliği Meclisi, antik tiyatro, ana cadde, hamamlar, bazilika, kiliseler, Patara takı, Neron deniz feneri başta olmak üzere birçok yapı ve eser, klasik arkeolojinin yanında Doğu Roma ve Orta Çağ araştırmalarıyla dinler tarihine de ışık tutuyor.
Tarihteki en iyi demokrasi örneği olarak gösterilen, Birleşik Devletler kurulurken esinlenilen meclis, Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerini buluşturuyordu. TBMM'nin katkısıyla restore edilen antik kentteki meclis binası, sayıları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlıyor.
Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir liman olan Patara antik kenti, şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan gelen su yoluyla da dikkati çekiyor.
Mitolojiye göre Patara, güneş ve sanat tanrısı Apollo ile ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in de doğum yeri olarak ifade ediliyor.
Ayrıca antik kentteki kazılar, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın da 4'üncü yüzyılda Patara'da doğduğuna ve çocukluğunu burada geçirdiğine işaret ediyor. Kilise hiyerarşisi içinde yükselen Aziz Nikolas'ın, Demre'ye piskopos olarak gönderildiği ve burada yaşamını yitirdiği biliniyor.
Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, tek amaçlarının dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak olduğunu vurguluyor.