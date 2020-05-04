2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)

Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçıları Yarışması (Pink Lady Food Photographer of the Year), 2011'den beri yapılıyor. Dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıların çektiği en iyi yiyecek fotoğraflarıyla katıldığı yarışmada bu yılın kazananları belli oldu.

04.05.2020 - 07:28 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 07:34

Yarışma birincisi
Tarlada yemek kategorisi
Satılık yemek kategorisi
Genç fotoğafçı (15-17)
Yaşam için yemek kategorisi
Telefon kategorisi
Düğün yemeği kategorisi
Hasat kategorisi
Aile yemeği kategorisi
Yemek blogger'ı kategorisi
Yemek stilisti kategorisi
Sokak yemeği kategorisi
Yenilkçilik ödülü
Bir kesit görüntüleme kategorisi

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