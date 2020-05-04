2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)
Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçıları Yarışması (Pink Lady Food Photographer of the Year), 2011'den beri yapılıyor. Dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıların çektiği en iyi yiyecek fotoğraflarıyla katıldığı yarışmada bu yılın kazananları belli oldu.
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04.05.2020 - 07:28| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 07:34
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