2020'nin merakla beklenen dizileri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb (Internet Movie Database) 2020'nin en çok merak edilen dizileri sıralıdı. İşte yıla damga vurması beklenen 10 dizi...

10. Katy Keene

9. Hunters

8. Stargirl

7. The Outsider

6. The Stand

5. Snowpiercer

4. The Walking Dead: World Beyond

3. The New Pope

2. The Falcon and the Winter Soldier

1. Star Trek: Picard

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