2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor

ntv.com.tr 01.03.2021 - 05:19 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 06:33
TELEVİZYON VE SİNEMANIN EN İYİLERİ BELLİ OLUYOR
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oluyor. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buluyor. Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yapıyor. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katılıyor.
New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı.
İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'nin kazananlar ve geceden yansıyan kareler...
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Minari (ABD)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Rosamund Pike, I Care A Lot
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jodie Foster, The Mauritanian
EN İYİ SENARYO
The Trial of the Chicago 7
EN İYİ ANİMASYON
Soul
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Io Si (Seen) - The Life Ahead
EN İYİ DİZİ (DRAMA)
The Crown
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Catherine O'Hara, Schitt's Creek
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Emma Corrin, The Crown
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Josh O'Connor, The Crown
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
John Boyega, Small Axe
EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Schitt's Creek
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Jason Sudeikis, Ted Lasso
CECIL B DEMILLE ÖDÜLÜ
Jane Fonda
CAROL BURNETT ÖDÜLÜ
Norman Lear