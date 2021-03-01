2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor

TELEVİZYON VE SİNEMANIN EN İYİLERİ BELLİ OLUYOR

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oluyor. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buluyor. Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yapıyor. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katılıyor.

New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı.

İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'nin kazananlar ve geceden yansıyan kareler...