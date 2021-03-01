2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor

Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buluyor. Altın Küre Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buluyor. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buluyor. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklanıyor. The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

ntv.com.tr 01.03.2021 - 05:19 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 06:33

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 1

TELEVİZYON VE SİNEMANIN EN İYİLERİ BELLİ OLUYOR

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oluyor. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buluyor.  Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yapıyor. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katılıyor.

New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı.

İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'nin kazananlar ve geceden yansıyan kareler... 

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 2

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Minari (ABD)

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 3

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Rosamund Pike, I Care A Lot

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 4

FİLM

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 5

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jodie Foster, The Mauritanian

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 6

EN İYİ SENARYO

The Trial of the Chicago 7

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 7

EN İYİ ANİMASYON

Soul

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 8

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 9

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Io Si (Seen) - The Life Ahead

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 10

DİZİ

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

The Crown

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 11

DİZİ

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 12

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Emma Corrin, The Crown

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 13

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Josh O'Connor, The Crown

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 14

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 15

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

John Boyega, Small Axe

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 16

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Schitt's Creek

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 17

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jason Sudeikis, Ted Lasso

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 18

CECIL B DEMILLE ÖDÜLÜ

Jane Fonda

CAROL BURNETT ÖDÜLÜ

Norman Lear

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 19
Tracy Morgan
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 20
Justin Theroux
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 21
Colin Farrell
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 22
Colin Farrell
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 23
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 24
Justin Theroux, Mark Ruffalo
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 25
Norman Lear
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 26
Tina Fey
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 27
Christian Slater, Elle Fanning
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oluyor - 28

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