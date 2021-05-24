2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Müziiğin en iyileri 2021 Billboard Müzik Ödülleri gecesinde onurlandırıldı. The Weeknd, toplam 10 ödülle Billboard Müzik Ödülleri'nin yıldızı olurken; Taylor Swift, Drake, Pink de büyük ödülleri kucakladı. İşte 2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri...

ntv.com.tr 24.05.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 10:28

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 1

Müziğin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı. 

The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.

Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri'nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.

Kanadalı şarkıcı Drake'in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri'nde Pink de İkon Ödülü'nü aldı. 

İşte, 2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri...

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 2

YILIN ŞARKICISI

Drake

BILLBOARD 200 ALBÜMÜ ÖDÜLÜ

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

TOP HOT 100 ŞARKICI ÖDÜLÜ 

The Weeknd

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 3

YILIN KADIN ŞARKICISI

Taylor Swift

YILIN ERKEK ŞARKICISI

The Weeknd

YILIN YENİ ŞARKICISI

Pop Smoke

TOP HOT 100 ŞARKISI

The Weeknd

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 4

PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne - WHATS POPPIN

EN İYİ İKİLİ / GRUP

BTS

PLATFORMLARDA ŞARKISI EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI

Drake

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 5

ŞARKISI EN ÇOK SATILAN SANATÇI

BTS

RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI

The Weeknd

EN İYİ R&B ŞARKICISI

The Weeknd

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI
The Weeknd

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI
Doja Cat

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 6

EN İYİ RAP ŞARKICISI
Pop Smoke

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Pop Smoke

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Morgan Wallen

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 7

EN İYİ COUNTRY ERKEK ŞARKICI
Morgan Wallen

EN İYİ COUNTRY KADIN ŞARKICI
Gabby Barrett

EN İYİ COUNTRY İKİLİ / GRUP

Florida Georgia Line

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 8

EN İYİ ROCK ŞARKICISI
Machine Gun Kelly

EN İYİ LATİN MÜZİĞİ ŞARKICISI
Bad Bunny

EN İYİ LATİN ERKEK SANATÇI
Bad Bunny

EN İYİ LATİN KADIN SANATÇI
Karol G

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 9

EN İYİ LATİN İKİLİ / GRUP
Eslabón Armado

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKICISI
Lady Gaga

EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ SANATÇISI
Elevation Worship

EN İYİ GOSPEL SANATÇISI
Kanye West

EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI (SEYİRCİ OYLAMASI)
BTS

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 10

EN İYİ R&B ALBÜMÜ
The Weeknd, After Hours

EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ

Bad Bunny, YHLQMDLG

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 11

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Lady Gaga, Chromatica

EN İYİ HRİSTİYAN ALBÜMÜ

Carrie Underwood, My Gift

EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

EN ÇOK SATAN SINGLE
BTS - Dynamite

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 12

EN İYİ RADYO ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights

EN İYİ İŞBİRLİĞİ (SEYİRCİ OYLAMASI)
Gabby Barrett ft. Charlie Puth - I Hope

EN İYİ R&B ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights

EN İYİ RAP ŞARKISI
DaBaby ft. Roddy Ricch - ROCKSTAR

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Gabby Barrett - I Hope

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 13

EN İYİ ROCK ŞARKISI

AJR - Bang!

EN İYİ LATİN ŞARKISI
Bad Bunny & Jhay Cortez - Dákiti

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKI
SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)

EN İYİ HRİSTİYAN ŞARKISI

Elevation Worship ft. Brandon Lake - Graves Into Gardens

EN İYİ GOSPEL ŞARKISI

Kanye West ft. Travis Scott - Wash Us In The Blood

2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 14
İşte Billboard Müzik Ödülleri'nden yansıyanlar...
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 15
Machine Gun Kelly ve Megan Fox
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 16
Priyanka Chopra
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 17
Leslie Odom Jr.
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 18
Nick Jonas, Joe Jonas, Marshmello ve Kevin Jonas
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 19
Machine Gun Kelly ve Megan Fox
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 20
Karol G
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 21
Priyanka Chopra ve Nick Jonas
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 22
Drake
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 23
Machine Gun Kelly
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 24
Dixie D'Amelio
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 25
Chelsea Handler
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 26
Padma Lakshmi
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 27
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 28
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 29
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu - 30

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