2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

ntv.com.tr 24.05.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 10:28
Müziğin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı.
The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.
Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri'nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.
Kanadalı şarkıcı Drake'in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri'nde Pink de İkon Ödülü'nü aldı.
İşte, 2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri...
YILIN ŞARKICISI
Drake
BILLBOARD 200 ALBÜMÜ ÖDÜLÜ
Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
TOP HOT 100 ŞARKICI ÖDÜLÜ
The Weeknd
YILIN KADIN ŞARKICISI
Taylor Swift
YILIN ERKEK ŞARKICISI
The Weeknd
YILIN YENİ ŞARKICISI
Pop Smoke
TOP HOT 100 ŞARKISI
The Weeknd
PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI
Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne - WHATS POPPIN
EN İYİ İKİLİ / GRUP
BTS
PLATFORMLARDA ŞARKISI EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI
Drake
ŞARKISI EN ÇOK SATILAN SANATÇI
BTS
RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
The Weeknd
EN İYİ R&B ŞARKICISI
The Weeknd
EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI
The Weeknd
EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ RAP ŞARKICISI
Pop Smoke
EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Pop Smoke
EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Morgan Wallen
EN İYİ COUNTRY ERKEK ŞARKICI
Morgan Wallen
EN İYİ COUNTRY KADIN ŞARKICI
Gabby Barrett
EN İYİ COUNTRY İKİLİ / GRUP
Florida Georgia Line
EN İYİ ROCK ŞARKICISI
Machine Gun Kelly
EN İYİ LATİN MÜZİĞİ ŞARKICISI
Bad Bunny
EN İYİ LATİN ERKEK SANATÇI
Bad Bunny
EN İYİ LATİN KADIN SANATÇI
Karol G
EN İYİ LATİN İKİLİ / GRUP
Eslabón Armado
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKICISI
Lady Gaga
EN İYİ HRİSTİYAN MÜZİĞİ SANATÇISI
Elevation Worship
EN İYİ GOSPEL SANATÇISI
Kanye West
EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI (SEYİRCİ OYLAMASI)
BTS
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
The Weeknd, After Hours
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall
EN İYİ LATİN ALBÜMÜ
Bad Bunny, YHLQMDLG
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Lady Gaga, Chromatica
EN İYİ HRİSTİYAN ALBÜMÜ
Carrie Underwood, My Gift
EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ
Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1
EN ÇOK SATAN SINGLE
BTS - Dynamite
EN İYİ RADYO ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights
EN İYİ İŞBİRLİĞİ (SEYİRCİ OYLAMASI)
Gabby Barrett ft. Charlie Puth - I Hope
EN İYİ R&B ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights
EN İYİ RAP ŞARKISI
DaBaby ft. Roddy Ricch - ROCKSTAR
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Gabby Barrett - I Hope
EN İYİ ROCK ŞARKISI
AJR - Bang!
EN İYİ LATİN ŞARKISI
Bad Bunny & Jhay Cortez - Dákiti
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ŞARKI
SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
EN İYİ HRİSTİYAN ŞARKISI
Elevation Worship ft. Brandon Lake - Graves Into Gardens
EN İYİ GOSPEL ŞARKISI
Kanye West ft. Travis Scott - Wash Us In The Blood