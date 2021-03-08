2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu

08.03.2021 - 14:58
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”
Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Gillian Anderson, “The Crown”
Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Michael K. Williams, “Lovecraft Country”
TV filmi en iyi yardımcı erkek oyuncu
Donald Sutherland
TV filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu
Uzo Aduba, “Mrs. America”
En iyi genç erkek oyuncu
Alan S. Kim, “Minari”
Drama TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu
Josh O’Connor, “The Crown”
Drama TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu
Emma Corrin – “The Crown”
Kısa dizi en iyi kadın oyuncu
Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”
Kısa dizi en iyi erkek oyuncu
“Small Axe”
En iyi komedi
Palm Springs
En iyi komedi özel ödülü
“Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” ve “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”
En iyi ekip
“The Trial of the Chicago 7”
Komedi dizisi en iyi yardımcı erkek oyuncu
Daniel Levy, “Schitt’s Creek”
Komedi dizisi en iyi yardımcı kadın oyuncu
Hannah Waddingham – “Ted Lasso”
Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu
Jason Sudeikis, “Ted Lasso”
Komedi dizisi en iyi kadın oyuncu
Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”
En iyi komedi dizisi
Ted Lasso
En iyi drama dizisi
The Crown
En iyi TV filmi
Hamilton
Sinema en iyi yönetmen
Chloé Zhao, “Nomadland”
Sinema en iyi görüntü
“Nomadland” Joshua James Richards
Sinema en iyi erkek oyuncu
Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”
Sinema en iyi kadın oyuncu
Carey Mulligan, “Promising Young Woman”
En iyi film
Nomadland