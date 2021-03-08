2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Küre'den sonra Critics Choice Ödülleri'nde de en iyiler belirlendi. Eleştirmenler sinemanın en iyilerini belirledi. Tören ağırlıklı olarak online bağlantılar aracılığıyla yapıldı, ünlüler törene evden katıldı. İşte 2021 Critics Choice Ödülleri'ni kazananlar...

08.03.2021 - 14:58

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 1

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Gillian Anderson, “The Crown”


Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Michael K. Williams, “Lovecraft Country”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 3

TV filmi en iyi yardımcı erkek oyuncu 

Donald Sutherland


TV filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu

Uzo Aduba, “Mrs. America”


En iyi genç erkek oyuncu

Alan S. Kim, “Minari”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Drama TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu

Josh O’Connor, “The Crown”


Drama TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu

Emma Corrin – “The Crown”


Kısa dizi en iyi kadın oyuncu

Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”


Kısa dizi en iyi erkek oyuncu

“Small Axe”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 5

En iyi komedi

Palm Springs

En iyi komedi özel ödülü

“Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” ve “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”


En iyi ekip

“The Trial of the Chicago 7”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Komedi dizisi en iyi yardımcı erkek oyuncu

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”


Komedi dizisi en iyi yardımcı kadın oyuncu

Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”


Komedi dizisi en iyi kadın oyuncu

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 8

En iyi komedi dizisi

Ted Lasso

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 9

En iyi drama dizisi

The Crown

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 10

En iyi TV filmi

Hamilton

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 11

Sinema en iyi yönetmen

Chloé Zhao, “Nomadland”


Sinema en iyi görüntü

“Nomadland” Joshua James Richards

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 12

Sinema en iyi erkek oyuncu

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Sinema en iyi kadın oyuncu

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu - 13

En iyi film

Nomadland

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