2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (73. Emmy Ödülleri'ni kazananlar)

ntv.com.tr 20.09.2021 - 07:33 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 08:27
Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen 73. Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric the Entertainer üstlendi.
Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen törenin ardından bu yıl, her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.
Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s Gambit’in mini dizi kategorilerinde öne çıktığı gecede, drama dalında büyük ödülleri The Crown dizisi topladı.
İşte 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları...
The Crown
Ted Lasso
Peter Morgan - The Crown, "War"
Jessica Hobbs - The Crown "War"
Gillian Anderson - The Crown
Tobias Menzies - The Crown
Hannah Waddingham - Ted Lasso
Brett Goldstein - Ted Lasso
The Queen’s Gambit
Olivia Colman
Josh O’Connor
Kate Winslet
Ewan McGregor
Jean Smart – Hacks
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Julianne Nicholson – Mare Of Easttown
Evan Peters – Mare of Easttown
The Queen’s Gambit – Scott Frank
Hacks - Lucia Aniello, “There Is No Line”
Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line”
I May Destroy You – Michaela Coel
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