2021 En İyi Film Oscar'ını alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland önceki gün gerçekleşen törenden 3 ödül kazandı. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri Nomadland'in oldu.

Nomadland, Oscar'ın en büyük ödülü olan En İyi Film ödülünü kazanırken, başrol oyuncusu Frances McDormand, Nomadland'deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Filmin Güney Koreli yönetmeni Chloé Zhao ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.