2021 En İyi Film Oscar'ını alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

ntv.com.tr 27.04.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 11:14
Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland önceki gün gerçekleşen törenden 3 ödül kazandı. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri Nomadland'in oldu.
Nomadland, Oscar'ın en büyük ödülü olan En İyi Film ödülünü kazanırken, başrol oyuncusu Frances McDormand, Nomadland'deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.
Filmin Güney Koreli yönetmeni Chloé Zhao ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.
HEP FAVORİYDİ
Katıldığı festivallerde övgüler toplayan, pek çok ödül kazanan Nomadland filmi, 78. Altın Küre Ödülleri'nde de En İyi Film seçilerek Oscar'ın favorisi haline gelmişti.
TARİHE GEÇTİ
Altın Küre Ödülleri'nde büyük ödülü kucaklayan ABD yapımı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao da Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
"FİLM ÇEKMEK BİRBİRİMİZE ŞEFKAT GÖSTERME ŞANSI VERDİ"
Bu ödülü alan ikinci kadın yönetmen olan Zhao, ödül konuşmasında, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum, çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
1982 yılında Barbra Streisand bu dalda ödül alan ilk kadın yönetmen olmuştu.
ÖDÜL YAĞDI
Geçen yıl kasım ayında 77. Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile Toronto Uluslararası Film Festivali’nden de Seyirci Ödülü ile dönen Nomadland, son on yılda, Toronto'dan çıkan her izleyici ödüllü film, Oscar'da en iyi film adaylığını kazandığı için Nomadland'e yılın filmi gözüyle bakılmaya başlandı.
Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı ve bu listenin başında da Nomadland yer aldı.
KRİZİN ARDINDAN GÖÇEBE OLAN KADININ HİKAYESİ
Nomadland, 2008 krizi sonrası her şeyini kaybeden altmışlı yaşlarındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Nevada kırsalındaki bir şirket kasabasının ekonomik çöküşünün ardından yaşananları anlatan filmde, başrol oyuncusu Frances McDormand, modern bir göçebe olarak geleneksel toplumun dışındaki bir hayatı keşfeden bir kadın olan Fern rolünde yer alıyor.
Fern isimli kadının ekonomik krizin sebep olduğu işsizlik ve eşini kaybetmenin verdiği duygusal yıkımla baş edebilmek için karavanıyla Amerika’nın batısına doğru yolculuğa çıkıyor.
DİĞER OYUNCULAR GERÇEK KİŞİLER
Altkültürler üzerine çalışan Amerikalı gazeteci Jessica Bruder’ın 'Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century' adlı kitabından uyarlanan filmin Frances McDormand dışındaki diğer oyuncuları ise filme konu olan hayatı yaşayan gerçek kişilerden oluşuyor.
'EN İYİ PERFORMANS' YORUMU
Oscar ödüllü 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu Frances McDormand'ın Nomadland'deki performansı, bazı eleştirmenler tarafından şimdiye kadarki en iyi oyunculuk performansı olarak değerlendiriliyor. McDormand, bugüne kadar Fargo (1996), Mississippi Burning (1988), North Country (2005), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) gibi önemli yapımlarda rol aldı.