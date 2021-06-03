2021 hedefi: 600 arkeolojik kazı

64 MİLYON TL BÜTÇE

Kazı ve araştırma çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu destekleriyle 64 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kazı ve araştırma çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında çok kalabalık olmayan ekiplerle maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Kazı evi, laboratuvarlar, çalışma ve yaşam alanları da belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.





