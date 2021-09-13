2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu.

Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı.

Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı.

İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı.

İşte MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları...