2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra bu yıl 2021 MTV Video Müzik Ödülleri coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. Doja Cat'in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği törende Camila Cabello, Justin Bieber, Lil Nas X gibi isimler de sahne şovlarıyla öne çıktı. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı. Olivia Rodrigo da En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanan isim olarak geceye damga vurdu. İşte Jennifer Lopez ve Madonna'nın da sürpriz şekilde sahneye çıkarak konuşma yaptığı 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...

ntv.com.tr 13.09.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 11:22

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu.

Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı.

Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı.

İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı. 

Gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı.

İşte MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları...

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 2

YILIN KLİBİ

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ ROCK ŞARKISI

John Mayer – Last Train Home

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ LATİN ŞARKISI

Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom 

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ KOREOGRAFİ

Harry Styles – Treat People With Kindness

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

EN İYİ YÖNETMEN

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ R&B ŞARKISI

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Olivia Rodrigo

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI

Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 11

YILIN SANATÇISI

Justin Bieber

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 12

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

Billie Eilish – Your Power – Darkroom

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 13

EN İYİ POP ŞARKISI

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 14

YILIN ŞARKISI

Olivia Rodrigo – drivers license 

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 15

YILIN GRUBU

BTS

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 16

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI

Claire Rosinkranz - Backyard Boy

EN İYİ PUSH PERFORMANSI

Olivia Rodrigo – drivers license

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 17

EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS – Butter

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 18

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ KURGU

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 19

MTV VİDEO MÜZİK ÖDÜLLERİ GECESİNDEN YANSIYANLAR

Doja Cat
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 20
Jennifer Lopez
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 21
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 22
Camila Cabello
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 23
Rita Ora
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 24
Chloe Bailey
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 25
Chloe Bailey
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 26
Machine Gun Kelly
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 27
Doja Cat
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 28
Lil Nas X
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 29
Normani
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 30
Ciara
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 31
Spliff Star ve Busta Rhymes
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 32
Halle Bailey
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 33
Chloe Bailey
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 34
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 35
Doja Cat
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 36
Normani
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 37
Billie Eilish
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 38
Ozuna
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 39
Kacey Musgraves
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 40
2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 41

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