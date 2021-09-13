2021 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr 13.09.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 11:22
Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu.
Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı.
Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı.
İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı.
Gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı.
İşte MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları...
YILIN KLİBİ
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ ROCK ŞARKISI
John Mayer – Last Train Home
EN İYİ LATİN ŞARKISI
Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom
EN İYİ KOREOGRAFİ
Harry Styles – Treat People With Kindness
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL
EN İYİ YÖNETMEN
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ R&B ŞARKISI
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Olivia Rodrigo
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI
Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI
Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE
YILIN SANATÇISI
Justin Bieber
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
Billie Eilish – Your Power – Darkroom
EN İYİ POP ŞARKISI
Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches
YILIN ŞARKISI
Olivia Rodrigo – drivers license
YILIN GRUBU
BTS
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI
Claire Rosinkranz - Backyard Boy
EN İYİ PUSH PERFORMANSI
Olivia Rodrigo – drivers license
EN İYİ K-POP ŞARKISI
BTS – Butter
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ KURGU
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open