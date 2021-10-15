2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah: Aradıklarında 'Şaka mı yapıyorsunuz' dedim

Siz aslında köken olarak Zanzibar’lısınız. Nobel Komitesi sizi "Kültürler ve kıtalar arasında sömürgeciliğin etkilerini ve sığınmacıların kaderini ödünsüz ve merhametle ele almanız" sebebiyle ödüle layık gördü, gerekçesini de böyle açıkladı. Bu, sizin yazım tarzınızdaki sihir midir, ya da siz kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?"Söyledikleri tamamen doğru ama ben onların açıklamalarında ifade etmediği başka birkaç şey de eklemek isterim. Ben gerçekten insanların hayatlarına, acıyla nasıl mücadele ettiğine ve onların şefkatine nezaketine derinlemesine ilgi duyarım. Yazabildiğim kadar iyi ve güzel yazabilmekle ilgiliyim. Yazmak başlı başına haz veriyor, sadece öğretmek için değil. Bu yüzden aslında edebiyatla ilgiliyiz. Edebiyat bu yüzden var. Bilgilenmek ve biraz meydan okuma ile ilgili. Bu ikisi benim için önemli. "