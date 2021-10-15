2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah: Aradıklarında 'Şaka mı yapıyorsunuz' dedim

Haberler 15.10.2021 - 12:38
Zanzibar’dan sonra İngiltere’ye gittiniz. Biliyoruz o dönem ülkenizde bir devrim vardı, ülkeden ayrılmaya İngiltere’ye gitmeye nasıl karar verdiniz? Bir mülteci olarak gittiniz ama daha sonra adım adım hedeflerinize doğru yürüdüğünüzü tahmin ediyorum ve Nobel'e uzandınız. Hikayenizi anlatabilir misiniz?
"Abimle birlikte İngiltere’ye birlikte geldik. Ben o zaman 18 yaşındaydım, o ise 19’larındaydı. Aslında Zanzibar’dan öncelikli olarak ayrılma sebebimiz eğitimimize devam edebilmekti. Dolayısıyla birkaç yıl okuyabildik sonra paramız bitti, o dönemde o zorlu koşullarda okumak zordu. Ardından ikimiz de çalışmaya başladık. Ben üç yıl bir hastanede çalıştım. O günlerde – daha sonra bu durum çok değişti –ülkede belirli bir süre çalıştıktan sonra okullardan burs alabiliyordunuz. Ancak ondan sonra eğitimime devam edebildim. Sonra çalıştım, çalıştım çalıştım. Yazdım, yazdım, yazdım."