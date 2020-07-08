2021 Oscar'ına aday gösterilebilecek 20 film

08.07.2020 - 07:02
Crip Camp
Crip Camp, engelli gençlerin bulunduğu bir yaz kampında yaşananlara odaklanıyor. 1970’lerde geçen belgeselde, engelli gençler için düzenlenen bir yaz kampında, onların hayatının tamamen değişmesine neden olacak bir devrimin fitilinin ateşlenmesi ile birlikte yaşanalar gözler önüne seriliyor.
Swallow
Psikolojk gerilim türündeki film, hamile bir kadının hayatına odaklanıyor.
Never Rarely Sometimes Always
Autumn ve Skylar, Pennsylvania'nın kırsal kesiminde yaşayan iki genç kızdır. Autumn'ın hayatı, hamile olduğunu öğrenmesi ile altüst olur.
The Assistant
Üniversiteden yeni mezun olan Jane, hayallerindeki işte asistan olarak çalışmaya başlar. Onun günü de diğer asistanlar gibi kahve yapup, fotokopi makinesindeki kağıdı değiştirmek, öğle yemeği sipariş etmek, seyahat düzenlemek gibi işlerle uğraşarak geçer.
The Invisible Man
Film, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu bulur ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar verir. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alır. Ancak Cecilia’nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlar. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır.
Emma
Jane Austen uyarlaması olan filmdeki baş karakter Emma Woodhouse, varlıklı bir aileden gelen, zeki, güçlü, şaşırtıcı biridir ve herkeste olduğu gibi onun da kusurları vardır. Hayatının içinde bulunan insanlar onun için bıçak gibi keskin şekilde ikiye ayrılır: Bir tarafta kendi egemenliğinde tuttukları, diğer tarafta özellikle kültür konusunda kendini yakın hissettikleri.
First Cow
Girdikleri işte başarılı olmaları, değerli bir ineğe bağlı olan iki adamın hikayesini konu ediyor.
The Way Back
Film, eşini ve aile vakfını kaybetmiş bağımlılıkla mücadele eden eski bir basketbol yıldızını merkez alıyor.
True History of the Kelly Gang
Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor.
Saint Frances
Filmde küçük bir kızın bakıcılığını yapan bir kadının hayatına odaklanılıyor. Otuz dört yaşına giren Bridget, sonunda iyi biri ile tanışıp, bir işe girebilmiştir. 6 yaşındaki Frances’e bakıcılık yapan genç kadın, oldukça inatçı olan küçük kız ile anlaşmak için epey çaba sarf eder. Hayatını yoluna koyduğunu düşünen genç kadın, bu sırada hamile olduğunu öğrenir. Üstelik istenmeyen bu hamilelik, beklenmeyen bir komplikasyona neden olur.
Onward
Babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu edinen bir animasyon.
Spaceship Earth
1991 yılında sekiz vizyoner, Biosphere 2 adında Dünya ekosisteminin bir benzerini oluşturur. Kendi kurdukları bu sistemde 2 yıl boyunca karantina altında kalan 8 kişinin bu deneyi dünya çapında ilgi görür.
Bacurau
Film, büyükannesinin cenazesi için Brezilya''daki küçük bir kasabaya giden bir kadının hayatına odaklanıyor.
Circus of Books
Film, uzun yıllar Los Angeles eşcinsellerinin merkezi olan Circus of Book adında bir porno dükkanı işleten bir çiftin hayatına odaklanıyor.
Da 5 Bloods
Vietnam Savaşı'nda büyük kayıplar veren dört Afrika kökenli Amerikalı gazinin masumiyetlerini bulmak için vahşi hayata geri dönüşlerini konu ediyor.
Shirley
Film, ünlü korku yazarı Shirley Jackson ve onun profesör olan kocası Stanley Hyman’ın evlerinde yaşamaya başlayan genç bir çiftin yaşadıklarına odaklanıyor.
The King of Staten Island
Film, Staten Island’da büyüyen Pete Davidson’ın yarı otobiyografik komedi dramı. Filmde, 11 Eylül’de babasını kaybeden adamın o dönem yaşadıkları ve sonrasında Stand-up dünyasına giriş hikayesi konu ediliyor.
The Surrogate
Brooklyn’de yaşayan web tasarımcısı olan Jess Harris, en yakın arkadaşı Josh ve kocası Aaron için taşıyıcı anne olmaya karar verir. Arkadaşlarına yardımcı olacağı için oldukça mutlu olan Jess, sonunda beklenen mutlu haberi alır.
The Vast of Night
The Vast of Night, yaşadıkları kasabanın ve kendi geleceklerinin sonsuza dek değişmesine neden olan garip bir frekans keşfeden genç bir santral operatörü ile karizmatik bir radyo programcısının hikayesini konu ediyor.
Babyteeth
Film, kanser hastası olan genç kız Milla'nın aşık olma sürecini konu ediniyor.