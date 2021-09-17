2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri

2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Tekli fotoğraflar, projeler ve portfolyolar, Urban Kitap Ödülü ve Bruce Gilden Ödülü kategorilerinde yarışan fotoğraflar arasında dereceye girenler 24 Ekim’de açıklanacak. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, dünyanın farklı yerlerinden kent yaşamını gözler önüne seren fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada profesyonel ve amatör fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor. İşte, aralarında İstanbul’dan bir fotoğrafın ve Türkiye'den toplam 4 karinin yer aldığı 2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri...

17.09.2021 - 07:01

2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 1
Forrest Walker
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 2
Fatma Demir
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 3
Cüneyt Gümüşhaneli
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 4
Berlin Aydın
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 5
Eyhan Çelik
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 6
Giancarlo Staubmann
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 7
Joseph Ford
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 8
Istvan Kerekes
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 9
Takrim Ahmed
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 10
Pau Kessel
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 11

Ingrid Gielen

2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 12
Stefan Lauterbach
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 13
Marzena Hans
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 14
Sigrid Debusschere
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 15
Amir Arabshahi
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 16
Tmi Lemmetti
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 17
Navid Mofidi Ahmadi
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 18
Robert Lie
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 19
Gautam Kamat Bambolkar
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 20
Laura Santabarbara Scirocco
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 21
Giovanni Cassarà
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 22
Nicola Bertellotti
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 23
Giulio Cesare Grandi
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 24
Waldemar Ostrowski
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 25
Azim Khan Ronnie
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 26
Joseph Ford
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 27
Md. Enamul Kabir
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 28
Laura Zalenga
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 29
Dmitrijs Cernagovs
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 30
Oana Pughineanu
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 31
Eshagh Aghaeimansourabad
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 32
Jana Estocinova
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 33
Thomas Hackenberg
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 34
Maude Bardet
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 35
Abm Nayeem Siddiquee
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 36
A B M Nayeem Siddiquee
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 37
John Twiname
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 38
Maria Pansin
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 39
Susan Borowitz
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 40
Hardibudi
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 41
Anna Devís ve Daniel Rueda
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 42
Yuliy Vasilev
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 43
Gm Sacco
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 44
David Cossini
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 45
Sakis Dazanis
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 46
Pietro Di Giambattista
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 47
Leo Furió
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 48
Ahmad Mohammad Taghi Shirazi
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 49
Оксана Сергеевна Зайцева
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 50
Pranab Basak
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 51
Saurabh
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 52
Ludmila Stepnova
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 53
Giancarlo Staubmann
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 54
Marcel Van Balken
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 55
Forrest Walker
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 56
Rosetta Bonatti
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 57
João Coutinho
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 58
Samuel Boivin
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 59
João Coutinho
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 60
Mauro De Bettio
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 61
Harry Giglio
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 62
Imon
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 63
Daniele Pintore
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 64
Pierre
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 65
Giuseppejcook
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 66
Abir Choudhury
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 67
Szymon Lewinski
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 68
Grace Gihm
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 69
Danny Franzreb
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 70
Chilis Sujon Adhikary
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 71
Marzena Hans
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 72
Stanley Robben
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 73
Candy Lopesino
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 74
Michele Dolci
2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri - 75
Melvin Anore

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER