2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Tekli fotoğraflar, projeler ve portfolyolar, Urban Kitap Ödülü ve Bruce Gilden Ödülü kategorilerinde yarışan fotoğraflar arasında dereceye girenler 24 Ekim’de açıklanacak. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, dünyanın farklı yerlerinden kent yaşamını gözler önüne seren fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada profesyonel ve amatör fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor. İşte, aralarında İstanbul’dan bir fotoğrafın ve Türkiye'den toplam 4 karinin yer aldığı 2021 Urban Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri...
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