2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Bird Photographer of the Year - BPOTY) finalistleri, 73 ülkeden 22 binden fazla başvuru arasından seçildi. Kazananlar, 1 Eylül'de açıklanacak ve fotoğraflar William Collins'in hazırladığı kitapta yer bulacak.
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09.04.2021 - 11:05
Fahad Alenezi, Japonya
Mario Suarez Porras, İspanya
Brian Matthews, İngiltere
Oyvind Pedersen, Norveç
Gail Bisson, Costa Rica
Diana Schmies, İngiltere
Irma Szabo, Macaristan
Raymond Hennessy, ABD
Brad James, Kanada
Andy Parkinson, İngiltere
Zdenek Jakl, Çekya
David White, İngiltere
Amanda Cook, İngiltere
Gabor Li, Hırvatistan
Daphne Wong, Hong Kong
Thomas Vijayan, Antarktika
Eirik Grønningsæter, Güney Georgia (Birleşik Krallık)
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