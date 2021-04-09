2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu

2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Bird Photographer of the Year - BPOTY) finalistleri, 73 ülkeden 22 binden fazla başvuru arasından seçildi. Kazananlar, 1 Eylül'de açıklanacak ve fotoğraflar William Collins'in hazırladığı kitapta yer bulacak.

09.04.2021 - 11:05

2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 1
Fahad Alenezi, Japonya
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 2
Mario Suarez Porras, İspanya
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 3
Brian Matthews, İngiltere
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 4
Oyvind Pedersen, Norveç
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 5
Gail Bisson, Costa Rica
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 6
Diana Schmies, İngiltere
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 7
Irma Szabo, Macaristan
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 8
Raymond Hennessy, ABD
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 9
Brad James, Kanada
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 10
Andy Parkinson, İngiltere
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 11
Zdenek Jakl, Çekya
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 12
David White, İngiltere
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 13
Amanda Cook, İngiltere
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 14
Gabor Li, Hırvatistan
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 15
Daphne Wong, Hong Kong
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 16
Thomas Vijayan, Antarktika
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 17
Eirik Grønningsæter, Güney Georgia (Birleşik Krallık)

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