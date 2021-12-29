2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler

2021 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2020 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

Haberler 29.12.2021 - 09:00

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 1

Prince Philip


2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 2

Sezai Karakoç


2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 3

Charlie Watts

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 4

Ferhan Şensoy


2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 5

Rasim Öztekin

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 6

Kartal Tipet

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 7

Jean-Marc Vallee

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 8

Faruk Tınaz

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 9

Sezai Aydın

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 10

Anne Rice

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 11

John Miles (Bay Müzik)

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 12

Ercan Turgut

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 13

Wilbur Smith

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 14

Semra Dinçer

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 15

Ronnie Tutt

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 16

Sarah Harding

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 17

Ferhan Şensoy

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 18

Metin Çekmez

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 19

Charlie Watts

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 20

Cimilli İbo

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 21

Una Stubbs

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 22

Hüseyin Özay

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 23

Toby Kirkup

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 24

Kartal Tibet

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 25

Ali Demirel

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 26

Uğurtan Sayıner

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 27

Ned Beatty

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 28

Norman Lloyd

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 29

Nick Kamen

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 30

Olympia Dukakis

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 31

Emine Işınsu Öksüz

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 32

Juan Joya Borja

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 33

Erol Demiröz

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 34

Mike Mitchell

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 35

Jessica Walter

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 36

Rasim Öztekin

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 37

Bunny Wailer

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 38

Toygun Ateş

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 39

Larry King

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 40

Nathalie Delon

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 41

Oktay Yavuz

2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler - 42

Marion Ramsey

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