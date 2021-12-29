2021'de hayatını kaybeden ünlü isimler

Haberler 29.12.2021 - 09:00
Prince Philip
Sezai Karakoç
Charlie Watts
Ferhan Şensoy
Rasim Öztekin
Kartal Tipet
Jean-Marc Vallee
Faruk Tınaz
Sezai Aydın
Anne Rice
John Miles (Bay Müzik)
Ercan Turgut
Wilbur Smith
Semra Dinçer
Ronnie Tutt
Sarah Harding
Ferhan Şensoy
Metin Çekmez
Charlie Watts
Cimilli İbo
Una Stubbs
Hüseyin Özay
Toby Kirkup
Kartal Tibet
Ali Demirel
Uğurtan Sayıner
Ned Beatty
Norman Lloyd
Nick Kamen
Olympia Dukakis
Emine Işınsu Öksüz
Juan Joya Borja
Erol Demiröz
Mike Mitchell
Jessica Walter
Rasim Öztekin
Bunny Wailer
Toygun Ateş
Larry King
Nathalie Delon
Oktay Yavuz
Marion Ramsey