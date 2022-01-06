2021'de her 10 kişiden 3'ü Marvel filmi izledi

Haberler 06.01.2022 - 15:48
2021 yılında Disney'in sahip olduğu Marvel stüdyolarından çıkan Black Widow, Shang-Chi and The Legend of Ten Rings ve Eternals ile Sony'nin Marvel filmleri Venom: Let There Be Carnage ve Spider-Man: No Way Home vizyona girdi. Bu beş Marvel filmi, 2021 yılında dünya çapında bilet satışından elde edilen gelirin, yani 4.45 milyar doların, toplam yüzde 30'unu elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.
Beyazperde'nin haberine göre; gişe hasılatları Marvel filmlerinin kalitesinin ya da izleyici ve eleştirmenler tarafından beğenilip beğenilmemesinin gişe hasılatı üzerinde çok fazla bir etkisi olmadığını gösterdi.
Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings gibi beğeni toplayan ve Oscar'lı yönetmen Chloe Zhao'nun yönettiği Eternals gibi ağır eleştirilere tabi tutulan iki filmin gişe hasılatı neredeyse aynı, yaklaşık 400 milyon dolar.
Öte yandan Spider-Man: No Way Home gibi büyük bir beklenti yaratan ve bunu tatmin etmeyi başaran filmlerin gişede önünün hiç beklenmediği kadar açık olduğu da aşikar.
Martin Scorsese ve Denis Villenueve gibi yönetmenler Marvel filmlerini, birbirinin aynısı, fabrikasyon ve sanatsal değerden uzak olmakla eleştirirken; Paul Thomas Anderson gibi bazı yönetmenler de bu filmlerin sinema endüstrisinin çarklarının dönmesi için gerekli olduğunu savunuyorlar.
Anderson'ın da dikkat çektiği gibi, corona virüs pandemisinden oldukça kötü şekilde etkilenen sinema sektörüne en çok gelir kazandıran filmler süper kahraman filmleri oldu.
İzleyicilerin skalabalıklara girmekten hala çekindiği dönemlerde bile, hayranları sevdikleri kahramanları dev ekranda izlemek için salonlara akın ettiler.
2022 yılında vizyona girmesi beklenen Marvel filmleri arasında Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Sony'nin Morbius'u yer alıyor. Marvel hayranları tarafından dört gözle beklenen bu filmlerin, 2021'de olduğu gibi 2022'de de Marvel'a büyük kazanç sağlaması bekleniyor.