2021'de her 10 kişiden 3'ü Marvel filmi izledi

2021 yılında Disney'in sahip olduğu Marvel stüdyolarından çıkan Black Widow, Shang-Chi and The Legend of Ten Rings ve Eternals ile Sony'nin Marvel filmleri Venom: Let There Be Carnage ve Spider-Man: No Way Home vizyona girdi. Bu beş Marvel filmi, 2021 yılında dünya çapında bilet satışından elde edilen gelirin, yani 4.45 milyar doların, toplam yüzde 30'unu elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.