2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu

Kulede ortaya çıkarılan eserlerin, Bizans İmparatorluğu ve Sasaniler arasındaki savaşta oluşan tahribat sırasında çıkan yangında, kulenin katlarının çökmesiyle toprak altında kaldığı, iskelete ait parçaların da yangın sırasında kulede bulunan bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.





