2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu

Mersin'de Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti'ndeki kulede sürdürülen kazı çalışmalarında, geçtiğimiz hafta 1400 yıllık kolye, kolye ucu, küpe, amulet (muska), boru biçimli bilezik ve göğüs zincirinin bulunduğu 19 parça eser ile bir iskelet ortaya çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.01.2022 - 16:28

2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu - 1

Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yürütülüyor.


2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu - 2

Antik kentteki kulenin restorasyon ve kazı çalışmalarında, geçen hafta bir iç odada M.S. 6'ncı yüzyıl sonu 7'nci yüzyıl başına ait olduğu sanılan yaklaşık 1400 yıllık 19 parça esere ulaşıldı.


2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu - 3

Kolye, kolye ucu, küpe, amulet (muska), boru biçimli bilezik ve göğüs zincirinin aralarında yer aldığı korunmuş durumdaki eserlerin yanında bir iskelet de bulundu.


2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu - 4

Kulede ortaya çıkarılan eserlerin, Bizans İmparatorluğu ve Sasaniler arasındaki savaşta oluşan tahribat sırasında çıkan yangında, kulenin katlarının çökmesiyle toprak altında kaldığı, iskelete ait parçaların da yangın sırasında kulede bulunan bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.


2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu: 19 parça bulundu - 5

Elde edilen eserlerin gerekli çalışmaların ardından Silifke Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

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