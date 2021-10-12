2022 Altın Küre Ödülleri TV'de yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 09:59
2022 Altın Küre Ödülleri’nin açıklandığı tören, gelecek yıl NBC’de yayınlanmayacak. Ancak ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), ödüllerin önümüzdeki yıl da verileceğini duyurdu.Ödüllerde ve seçiciler kurulunda ırksal çeşitlilik eksikliği tartışmalarının ortasında kalan birliğin, 2022 ödüllerini atlayacağı düşünülüyordu.
BİRLİKTEN FİLM STÜDYOLARINA MEKTUP
Amerikan NBC kanalından, Mayıs 2020’de yapılan açıklamada, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çalışma gerektiriyor ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacaktır. Töreni, Ocak 2023'te yayınlayacağımızı umuyoruz” denilmişti.
Ancak bunun üzerine HFPA, 2022 törenini de yapmayı planladıklarını duyurdu. Birliğin, film stüdyolarına, gelecek törendeki seçilme kriterlerini içeren bir mektup gönderdiği öğrenildi.
REFORM BİLDİRİSİ
HFPA Yönetim Kurulu, mayıs ayında, organizasyonda reform yapmak için uygulayacağı hamleleri özetleyen bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Daha önce de söylediğimiz gibi, kendimizi dönüşümsel reforma adadık ve sürecin bütünlüğünden ödün vermeden değişiklikleri olabildiğince çabuk uygulamaya çalışıyoruz" ifadesine yer verilmişti. HFPA, açıklamanın devamında, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik ruhu çerçevesinde, ilerlememiz hakkında endüstriyi ve kamuoyunu, ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıyla bilgilendireceğiz ve zaman çizelgemizi düzenli olarak güncellemeyi planlıyoruz" demişti.
20 Mayıs'ta HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onaylamıştı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verilmişti.
HFPA, Los Angeles Times'ın grubun yaklaşık 20 yıldır siyahi bir üyesi olmadığını bildirmesinin ardından Şubat 2021’den bu yana ateş altında. Rapordan sonra HFPA, üyeliğin yapısını ve kurallarını elden geçirme sözü vermiş, ancak, mayıs ayı başlarında bir dizi reform duyurulmasına rağmen, NBC önümüzdeki yıl Altın Küre'yi yayınlamayacağını duyurmuştu.
OYUNCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Scarlett Johansson, HPFA’nın kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yapmıştı.
Ünlü aktör Tom Cruise da kazandığı 3 Altın Küre heykelciğini birliğe iade etmişti.