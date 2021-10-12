2022 Altın Küre Ödülleri TV'de yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

BİRLİKTEN FİLM STÜDYOLARINA MEKTUP

Amerikan NBC kanalından, Mayıs 2020’de yapılan açıklamada, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çalışma gerektiriyor ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacaktır. Töreni, Ocak 2023'te yayınlayacağımızı umuyoruz” denilmişti.

Ancak bunun üzerine HFPA, 2022 törenini de yapmayı planladıklarını duyurdu. Birliğin, film stüdyolarına, gelecek törendeki seçilme kriterlerini içeren bir mektup gönderdiği öğrenildi.