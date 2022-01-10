2022 Altın Küre Ödülleri’ne sadece bir ünlü katıldı

2022 Altın Küre Ödülleri, salgının yanı sıra ayrımcılık ve kayırmacılık tepkileri üzerine kırmızı halısız, ünlülerin ve medyanın katılımı olmadan sosyal medya üzerinden açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri’ni düzenleyen HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Adayların belirlenmesi sürecinde pek çok usulsüzlük yapıldığı ve seçim komitesinde sadece beyazların bulunması sebebiyle protesto edilmişti. Sanatçılar, ödül töreninin protesto edilmesi çağrısı yaparken, en sert tepkiyi Tom Cruise göstermiş ve kazandığı üç ödülü iade etmişti. NBC kanalı da HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurmuştu.