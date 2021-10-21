2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ayrıntıları belli oldu

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILACAK MI?

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. Ancak haziran ayında Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali vermiş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.



Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu. Bugüne dek en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yok.