Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri için 2022 yılı adayları belirlendi. 2022 Grammy Ödülleri'ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti. Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri için 31 Ocak 2022'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da tören düzenlenecek. İşte 2022 Grammy adayları... Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için adaylar belirlendi. 2022 Grammy Ödülleri'ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti. Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri için 31 Ocak 2022'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da tören düzenlenecek.\nGrammy adayları açıklanırken, yıllardır pek çok şarkıcı tarafından şaibeli bulunan oylama sisteminin de değiştiği paylaşıldı. Müzisyenler daha önce Grammy’nin oylama sisteminin hileli ve yozlaşmış olduğunu iddia etmişti. Zayn Malik, The Weeknd, Kanye West ve Halsey, ödül törenine damga vuran konuşmalar yapmışlardı.\nGrammy Ödülleri'nin organizatörleri, mayıs ayında, aday belirleme sürecinden sorumlu "gizli" komiteleri sonlandırdıklarını açıklamışlardı.\nİşte 2022 Grammy adayları... YILIN KAYDI\nABBA - I Still Have Faith in You\nJon Batiste - FreedomTony Bennett Lady Gaga - I Get a Kick Out of YouJustin Bieber Featuring Daniel Cesar Giveon - PeachesBrandi Carlile - Right on TimeDoja Cat Featuring SZA - Kiss Me MoreBillie Eilish - Happier Than EverLil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)Olivia Rodrigo - Drivers LicenseSilk Sonic - Leave the Door Open YILIN ALBÜMÜ\nWe Are - Jon BatisteTony Bennett Lady Gaga - Love for SaleJustin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)Doja Cat - Planet Her (Deluxe)Billie Eilish - Happier Than EverH.E.R. - Back of My MindLil Nas X - MonteroOlivia Rodrigo - SourTaylor Swift - EvermoreKanye West - Donda YILIN ŞARKISI\nEd Sheeran - Bad HabitsAlicia Keys Brandi Carlile - A Beautiful NoiseOlivia Rodrigo - Drivers LicenseH.E.R. - Fight for YouBillie Eilish - Happier Than EverDoja Cat Featuring SZA - Kiss Me MoreSilk Sonic - Leave the Door OpenLil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)Justin Bieber Featuring Daniel Cesar Giveon - PeachesBrandi Carlile - Right on Time EN İYİ YENİ SANATÇI\nArooj AftabJimmie AllenBaby KeemFinneasGlass AnimalsJapanese BreakfastThe Kid LaroiArlo ParksOlivia RodrigoSaweetie EN İYİ SOLO PERFORMANS\nJustin Bieber - Anyone\nBrandi Carlile - Right on TimeBillie Eilish - Happier Than EverAriana Grande - PositionsOlivia Rodrigo - Drivers License EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI\n\nTony Bennett Lady Gaga - I Get a Kick Out of YouJustin Bieber Benny Blanco - LonelyBTS - ButterColdplay - Higher PowerDoja Cat Featuring SZA - Kiss Me More\nEN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ\nTony Bennett, Lady Gaga - Love for SaleNorah Jones - ’Til We Meet Again (Live)Tori Kelly - A Tori Kelly ChristmasLedisi - Ledisi Sings NinaWillie Nelson - That’s LifeDolly Parton - A Holly Dolly Christmas\nEN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ\nJustin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)\nDoja Cat - Planet Her (Deluxe)Billie Eilish - Happier Than EverAriana Grande - PositionsOlivia Rodrigo - Sour EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT\n\nAfrojack David Guetta - HeroÓlafur Arnalds Featuring Bonobo – LoomJames Blake - BeforeBonobo Totally Enormous Extinct Dinosaurs - HeartbreakCaribou - You Can Do ItRüfüs Du Sol - AliveTiësto - The Business\n\nEN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM\nBlack Coffee - Subconsciously\nIllenium - Fallen EmbersMajor Lazer - Music Is the Weapon (Reloaded)Marshmello - ShockwaveSylvan Esso - Free LoveTen City - Judgement\n\nEN İYİ MODERN ENSTRÜMANTEL ALBÜM\nRandy Brecker Eric Marienthal - Double Dealin’Rachel Eckroth - The GardenTaylor Eigsti - Tree FallsSteve Gadd Band - At Blue Note TokyoMark Lettieri - Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2\nEN İYİ ROCK PERFORMANSI\n\nAC/DC - Shot in the DarkBlack Pumas - Know You Better (Live From Capitol Studio A)Chris Cornell - Nothing Compares 2 UDeftones - OhmsFoo Fighters - Making a Fire EN İYİ METAL PERFORMANS\n\nDeftones - GenesisDream Theater - The AlienGojira - AmazoniaMastodon - Pushing the TidesRob Zombie - The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)\n\nEN İYİ ROCK ŞARKISI\nWeezer - All My Favorite SongsKings of Leon - The BanditMammoth WVH - DistancePaul McCartney - Find My WayFoo Fighters - Waiting on a War\n\nEN İYİ ROCK ALBÜMÜ\nAC/DC - Power Up\nBlack Pumas - Capitol Cuts - Live From Studio AChris Cornell - No One Sings Like You Anymore Vol. 1Foo Fighters - Medicine at MidnightPaul McCartney - McCartney III\n\nEN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ\nFleet Foxes - Shore\nHalsey - If I Can’t Have Love, I Want PowerJapanese Breakfast - JubileeArlo Parks - Collapsed in SunbeamsSt. Vincent - Daddy’s Home EN İYİ RB PERFORMANSI\nSnoh Aalegra - Lost You\nJustin Bieber Featuring Daniel Cesar Giveon - PeachesH.E.R. - DamageSilk Sonic - Leave the Door OpenJazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings\n\nEN İYİ GELENEKSEL RB PERFORMANSI\nJon Batiste - I Need YouBJ the Chicago Kid, PJ Morton Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal - Bring It on Home to MeLeon Bridges, Robert Glasper - Born AgainH.E.R. - Fight for YouLucky Daye Featuring Yebba - How Much Can a Heart Take\n\nEN İYİ RB ŞARKISI\nH.E.R. - DamageSZA - Good DaysGiveon - Heartbreak AnniversarySilk Sonic - Leave the Door OpenJazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings\n\nEN İYİ PROGRESSIVE RB ALBÜMÜ\nEric Bellinger - New LightCory Henry - Something to SayHiatus Kaiyote - Mood ValiantLucky Daye - Table for TwoTerrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder Kamasi Washington - Dinner Party: DesertMasego - Studying Abroad: Extended Stay EN İYİ RB ALBÜMÜ\nSnoh Aalegra - Temporary Highs in the Violet Skies\nJon Batiste - We AreLeon Bridges - Gold-Diggers SoundH.E.R. - Back of My MindJazmine Sullivan - Heaux Tales\nEN İYİ RAP PERFORMANSI\n\nBaby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family TiesCardi B - UpJ. Cole Featuring 21 Savage Morray – My LifeDrake, Featuring Future Young Thug - Way Too SexyMegan Thee Stallion - Thot Shit\n\nEN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS\nJ. Cole Featuring Lil Baby - Pride Is the DevilDoja Cat - Need to KnowLil Nas X Featuring Jack Harlow - Industry BabyTyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign - WusYaNameKanye West Featuring The Weekend Lil Baby - Hurricane\nEN İYİ RAP ŞARKISI\n\nDMX Featuring Jay-Z Nas - Bath SaltsSaweetie Featuring Doja Cat - Best FriendBaby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family TiesKanye West Featuring Jay-Z - JailJ. Cole Featuring 21 Savage Morray – My Life\n\nEN İYİ RAP ALBÜMÜ\nJ. Cole - The Off-SeasonDrake - Certified Lover BoyNas - King’s Disease IITyler, the Creator - Call Me If You Get LostKanye West - Donda EN İYİ KLİP\nAC/DC - Shot in the Dark\nJon Batiste - FreedomTony Bennet Lady Gaga - I Get a Kick Out of YouJustin Bieber Featuring Daniel Caesar Giveon - PeachesBillie Eilish - Happier Than EverLil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)\n\nEN İYİ MÜZİK FİLMİ\nBo Burnham - InsideDavid Byrne - David Byrne’s American UtopiaBillie Eilish - Happier Than Ever (A Love Letter to Los Angeles)Jimi Hendrix - Music, Money, Madness...Jimi Hendrix in MauiVarious Artists - Summer of Soul