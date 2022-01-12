2022 Oscar Ödülleri töreni üç yılın ardından yeniden sunucuyla yapılacak

The Hollywood Reporter’ın iddiasına göre Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sunucu olarak Tom Holland’ın ismi üzerinde duruyor. Örümcek Adam filminin yıldızı, bu görevle ilgilendiğini aralık ayında verdiği bir röportajda açıklamıştı. Holland, “Eğer benden bu görevi yapmamı isterlerse çok eğlenceli olacaktır” demişti.