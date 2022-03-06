2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu

Oscar tarihinde bu yıl ilk kez seyircilerin en çok sevdiği film de ödüllendirilecek. Twitter ve Akademi'nin web sitesi üzerinden yapılan oylama sonucunda ilk 5 finalist film belirlendi.

Haberler 06.03.2022 - 14:11

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 1

'a her yıl azalan ilginin artırılması için bu yıl Oscar tarihinde ilk kez, seyircilerin en çok sevdiği film de ödüllendirilecek. Bunun için Twitter ve  Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin web sitesi üzerinden yapılan oylama sona erdi. Finale kalan filmlerden hangisinin en çok oyu aldığı 27 Mart'ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak. 

Seyirci oylarıyla ilk 5'e giren filmlerin çoğunluğunun 94. 'ne aday gösterilmemiş olması dikkat çekti.

İşte 2022 Oscar Ödülleri'nde seyircilerin oylarıyla belirlenen 5 finalist film...

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 2

5. "Tick, Tick...Boom!

Andrew Garfield'in En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olduğu film Kurgu dalında da Oscar'a aday.

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 3

4. Minamata

Filmin Oscar adaylığı yok.

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 4

3. "Spider-Man: No Way Home

Görsel Efekt dalında Oscar'a aday.

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 5

2. Cinderella

Filmin Oscar adaylığı yok.

2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu - 6

1. Army of the Dead

Filmin Oscar adaylığı yok.

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