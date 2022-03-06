2022 Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu

Oscar'a her yıl azalan ilginin artırılması için bu yıl Oscar tarihinde ilk kez, seyircilerin en çok sevdiği film de ödüllendirilecek. Bunun için Twitter ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin web sitesi üzerinden yapılan oylama sona erdi. Finale kalan filmlerden hangisinin en çok oyu aldığı 27 Mart'ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

Seyirci oylarıyla ilk 5'e giren filmlerin çoğunluğunun 94. Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmemiş olması dikkat çekti.

İşte 2022 Oscar Ödülleri'nde seyircilerin oylarıyla belirlenen 5 finalist film...