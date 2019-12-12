22 yıl önce çalınan Bir Leydi’nin Portresi ‘duvar’dan çıktı

Portrait of Adele Bloch-Bauer II

87 milyon 900 bin dolarlık, Klimt tarafından iki kez resmedilen tek model olan Bloch-Bauer'in bu portesi, 2006'da dört Klimt resminden oluşan ve toplam 192 milyon dolar eden lotun bir parçasıydı. Alıcısı ise gizli tutuluyor.