2200 yıllık tiyatro perdelerini açıyor

“GÜNÜMÜZDE RAHATLIKLA 12 BİN KİŞİ ALACAK BİR TİYATRO"

Batı ve Kuzey Tiyatroların oturma kapasitelerini veren Şimşek, amaçlarının Anadolu’nun en büyük stadyumunun olduğu bir antik kente sahip olan Laodikya tiyatrolarından birinin ayağa kaldırılması olduğunu kaydetti. Şimşek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu (batı) tiyatroda özelliklede alt oturma basamakları, alt cavea dediğimiz mermerden yapılmış üst oturma basamakları travertenden yapılmış ve 98,5 metre civarında bir çapı var. Tiyatro antik dönemde 8 bin civarında bir oturma kapasitesine sahip ama günümüzde rahatlıkla 12 bin kişi alacak bir tiyatro. Kuzey Tiyatrosunun 124 metreden daha fazla çapı var daha büyük bir tiyatro tamamen mermerden yapılmış ama biz öncelikle bu kompakt tiyatronun ayağa kaldırılmasını düşündük. Çünkü her şeyden önce Laodikeia’da artık 2 tane tiyatro ve Anadolu’nun en büyük stadyumunun olduğu bir antik kent olduğunu biliyoruz. Bunun için Laodikeia’da ki tiyatrolardan bir tanesinin ayağa kaldırılması ve kullanıma geçilmesini hak etmiş bir antik kent olduğunu düşünüyoruz.”