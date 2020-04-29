23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödüller açıklandı

ntv.com.tr 29.04.2020 - 15:08 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 15:38
Bu sene 7-14 Mayıs tarihlerinde #EvdeKaldık temasıyla online festival yapacak olan Uçan Süpürge Vakfı, Zoom Meeting aracılığıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.
Basın toplantısı festivalin Onursal Başkanı Türkan Şoray’ın konuşmasıyla açıldı. Toplantıda neden online festival, nasıl evde kaldık gibi sorularla birlikte festival programına dair bilgiler verildi. Her sene verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü sahipleri açıklandı. Tema ödülünün açıklanması ise açılış gecesine bırakıldı.
SINIRSIZ, LİMİTSİZ VE BİLETSİZ FESTİVAL: 31 ÜLKE 76 FİLM
Festivalin kıtası Afrika, ülkesi İrlanda
Farklı kategorilerden olmak üzere, festival kıtası olan Afrika’nın seçkisinde 12, festival ülkesi olan İrlanda’nın seçkisinde 8 film var. Kısa kurmacada 19, deneyselde 7, animasyonda 5, belgeselde 14, uzun metrajda 11 filmi izleyicilerle buluşacak.
FIPRESCI İLK KEZ ONLINE JÜRİ OLACAK
Dünyada jürilik yaptığı tek kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne bu sene ilk kez online olarak FIPRESCI jürisi katılacak. FIPRESCI jürisinde bu yıl Dana Duma, Helen Robert ve Mark Adams yer alıyor.
ÖDÜL ALANLAR AÇIKLANDI
23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Onur Ödülü Nebahat Çehre ve Şahika Tekand’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Handan İpekçi, Işıl Özgentürk ve Sevil Demirci’ye takdim edilecek. Genç Cadı Ödülü ise son yıllarda başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Cemre Ebüzziya’ya verilecek.
NTV ve puhutv’nin sponsorları arasında yer aldığı festivalin filmlerine Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Programı:
2-6 Mayıs: Festivale Doğru Haftası
2-3 Mayıs: Festival Çocuklara Özel
4-5-6 Mayıs: Festivale Doğru Atölyeleri ve Etkinlikleri
7-14 Mayıs: Festival Haftası (Film gösterimleri ve yönetmen söyleşileri)