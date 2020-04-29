23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödüller açıklandı

Bu sene 7-14 Mayıs tarihlerinde #EvdeKaldık temasıyla online festival yapacak olan Uçan Süpürge Vakfı, Zoom Meeting aracılığıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısı festivalin Onursal Başkanı Türkan Şoray’ın konuşmasıyla açıldı. Toplantıda neden online festival, nasıl evde kaldık gibi sorularla birlikte festival programına dair bilgiler verildi. Her sene verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve Genç Cadı Ödülü sahipleri açıklandı. Tema ödülünün açıklanması ise açılış gecesine bırakıldı.