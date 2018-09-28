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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sevgi Korteji

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde düzenlenen Sevgi Korteji'nde; Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar klasik otomobillerle şehir turu attı.

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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Sevgi Korteji düzenlendi.

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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Karataş Bulvarı'nda üstü açık klasik otomobillere binen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar, şehir turu atarak Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Caddesi'ne geldi.
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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Davul gösterisinin yapıldığı belediye önünde toplanan vatandaşlar, kendilerine çiçek veren ünlülerle fotoğraf çektirdi.
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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Onur ödülü alan oyunculardan Süleyman Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale her katılışında aynı heyecanı duyduğunu söyledi.

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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Festivalde kocaman mutluluklar yaşayıp döndüklerini ifade eden Turan, "Ne mutlu böyle bir festival var. Ülkemize ve ulusal sinemamıza çok büyük değer veriliyor" dedi.
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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji
    Oyuncu Ercan Kesal da festivale her yıl katıldığını belirtti. Çok mutlu olduğunu dile getiren Kesal, "Adana'yı çok severim. Bu yüzden festival hep daha iyi olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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    25. Uluslararası Adana Film Festivali, Sevgi Korteji

    Sinema oyuncu Nuri Alço ise festivalin Adana'ya bir bayram sevinci yaşattığını kaydetti. Alço, Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye halk ile sanatçıları bir araya getirdiği için teşekkür etti.
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